POLÍTICA

Roy Barreras se adelanta a su triunfo en la consulta de marzo e insiste en que Gustavo Petro podría ser su fórmula vicepresidencial: “Él puede”

Barreras insiste en hacerle guiños al presidente, quien ya se desmarcó de la consulta del Frente por la Vida que promueve el hoy candidato presidencial. Mostró conceptos jurídicos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 8:31 a. m.
Roy Barreras y Gustavo Petro en un encuentro en Bogotá
Roy Barreras y Gustavo Petro en un encuentro en Bogotá Foto: Suministrado a Semana.

Si algo quedó claro este fin de semana es que el presidente Gustavo Petro no comulga con la consulta del Frente por la Vida, liderada por el candidato presidencial Roy Barreras.

Aunque Barreras fue aliado de Petro en su campaña presidencial de 2022, ocupó los cargos de presidente del Senado durante el primer año de mandato y embajador de Colombia en Reino Unido; hoy, la relación no pasa por su mejor momento.

Roy Barreras visitó a Gustavo Petro el viernes 6 de febrero en la Casa de Nariño. El objetivo fue informarle oficialmente que haría parte de la consulta del Frente por la Vida, en la que no participaría Iván Cepeda, debido a que el Consejo Nacional Electoral anuló su inscripción por haber participado previamente en la consulta de octubre de 2025, presidida por el Pacto Histórico.

Luego de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Roy Barreras ratificó su participación en la misma.
Luego de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Roy Barreras ratificó su participación en la misma. Foto: Fotomontaje El País

Petro fue prudente en el encuentro con Barreras. No pudo ni quiso frenar sus intenciones políticas, pero tampoco las respaldó.

Política

Fuerte choque entre Gustavo Petro y Claudia López; así fue el intercambio de mensajes

Nación

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

Política

Hernán Penagos responde a las afirmaciones de Gustavo Petro sobre cambios en los jurados de las elecciones de 2026

Política

“Dejen de ser cínicos”: Gustavo Petro arremetió contra la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica; este fue el motivo

Política

Pacto Histórico cumple el lineamiento de Petro: pide redoblar esfuerzos en favor de Iván Cepeda y llama a la izquierda a no votar en la consulta de marzo

Política

Fin a la especulación: Miguel Uribe Londoño será candidato presidencial; este martes recibirá oficialmente el aval

Política

Gustavo Petro pidió una renuncia en sus redes, pero le recordaron que era del Gobierno y así respondió: “Mostraré las fotos”

Política

Controversia en la izquierda: Gustavo Bolívar revela supuesta reunión en un apartamento y salpica a Roy Barreras, Daniel Quintero y Gloria Flórez

Política

¿Gustavo Petro puede ser candidato vicepresidencial? Mauricio Gaona despeja dudas

Política

La izquierda quiere cerrarle la puerta a Roy Barreras por todos lados: le lanzan advertencia a Iván Cepeda y hablan de “conspiración” para “tumbarlo”

De hecho, horas después del encuentro, el presidente se desmarcó de la consulta y anunció públicamente que, en marzo, votaría exclusivamente por las listas al Senado y a la Cámara del Pacto Histórico.

“Yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”, manifestó el jefe de Estado.

En otro mensaje en su red social X, escribió: “El candidato excluido debe ser restituido a la consulta o, en realidad, no se deberían hacer entonces consultas para nadie. Las reglas son democráticas y para todos. Cuando yo llegue al frente del tarjetón, dado que me han quitado mi derecho de votar en la consulta de mi partido, votaré solo por sus listas al Senado y Cámara”, expresó.

El presidente Gustavo Petro se despidió de enviado del gobierno Trump en Colombia.
El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Roy Barreras, un experimentado político, propuso que Petro sea su fórmula vicepresidencial, una estrategia con la que, según varios analistas políticos, buscaría acercarse a la izquierda radical que hoy está en los brazos de Iván Cepeda y que marcó distancia con su aspiración presidencial.

Este lunes, 9 de febrero, Barreras insistió en su propuesta, en un video que divulgó a través de sus redes sociales.

“Le pregunto al pueblo progresista si les parece que es garantía del proyecto político del cambio que Gustavo Petro sea vicepresidente”, interrogó Roy Barreras.

Afirmó que un presidente de Colombia no tiene ninguna inhabilidad o impedimento para aspirar a la vicepresidencia. “Quien quiera gobernar al país tiene que recoger el centro y la izquierda. ¿Quién es más auténtico para recoger a la izquierda y al progresismo que el líder natural, que es Gustavo Petro?”, preguntó.

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial.
Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial. Foto: GETTY IMAGES

Barreras presentó los conceptos jurídicos de un exmagistrado del Consejo de Estado: “La Constitución no prohíbe ni contempla que un presidente pueda ser vicepresidente. Invito al progresismo a que se lo pregunte. Si el progresismo quiere garantía de la continuidad de un proyecto de cambio, que asegure estabilidad y cambio seguro, creo que el pueblo progresista y petrista debería sugerirle al presidente Gustavo Petro que se anime a ser nuestra fórmula vicepresidencial. No se lo he preguntado al presidente; se lo pregunto a la base. Yo estoy dispuesto a que me haga el honor de ser su fórmula”.

A juzgar por este mensaje, Roy Barreras no solo se ve como el ganador de la consulta de marzo, sino que también se proyecta llegando a la primera vuelta, incluso por encima de Iván Cepeda.

Más de Política

Gustavo Petro y Claudia López.

Fuerte choque entre Gustavo Petro y Claudia López; así fue el intercambio de mensajes

Max Henríquez, meteorólogo; la imagen del video que publicó y Gustavo Petro, presidente de Colombia

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

El registrador dejó en claro que está cumpliendo con la ley.

Hernán Penagos responde a las afirmaciones de Gustavo Petro sobre cambios en los jurados de las elecciones de 2026

Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero.

“Dejen de ser cínicos”: Gustavo Petro arremetió contra la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica; este fue el motivo

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a diferentes miembros de la bancada.

Pacto Histórico cumple el lineamiento de Petro: pide redoblar esfuerzos en favor de Iván Cepeda y llama a la izquierda a no votar en la consulta de marzo

Miguel Uribe Londoño

Fin a la especulación: Miguel Uribe Londoño será candidato presidencial; este martes recibirá oficialmente el aval

El presidente Gustavo Petro en medio de su agenda en Estados Unidos respondió a una polémica que se desató por una orden que impartió.

Gustavo Petro pidió una renuncia en sus redes, pero le recordaron que era del Gobierno y así respondió: “Mostraré las fotos”

Gustavo Bolívar, Gloria Flórez, Daniel Quintero y Roy Barreras.

Controversia en la izquierda: Gustavo Bolívar revela supuesta reunión en un apartamento y salpica a Roy Barreras, Daniel Quintero y Gloria Flórez

Registrador presenta tarjetón de las consultas para marzo.

Registrador nacional presentó la tarjeta oficial para las consultas de las elecciones del 8 de marzo

Gustavo Petro, Mauricio Gaona

¿Gustavo Petro puede ser candidato vicepresidencial? Mauricio Gaona despeja dudas

Noticias Destacadas