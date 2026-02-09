Roy Barreras se adelanta a su triunfo en la consulta de marzo e insiste en que Gustavo Petro podría ser su fórmula vicepresidencial: “Él puede”

Si algo quedó claro este fin de semana es que el presidente Gustavo Petro no comulga con la consulta del Frente por la Vida, liderada por el candidato presidencial Roy Barreras.

Aunque Barreras fue aliado de Petro en su campaña presidencial de 2022, ocupó los cargos de presidente del Senado durante el primer año de mandato y embajador de Colombia en Reino Unido; hoy, la relación no pasa por su mejor momento.

Roy Barreras visitó a Gustavo Petro el viernes 6 de febrero en la Casa de Nariño. El objetivo fue informarle oficialmente que haría parte de la consulta del Frente por la Vida, en la que no participaría Iván Cepeda, debido a que el Consejo Nacional Electoral anuló su inscripción por haber participado previamente en la consulta de octubre de 2025, presidida por el Pacto Histórico.

Luego de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Roy Barreras ratificó su participación en la misma. Foto: Fotomontaje El País

Petro fue prudente en el encuentro con Barreras. No pudo ni quiso frenar sus intenciones políticas, pero tampoco las respaldó.

De hecho, horas después del encuentro, el presidente se desmarcó de la consulta y anunció públicamente que, en marzo, votaría exclusivamente por las listas al Senado y a la Cámara del Pacto Histórico.

“Yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”, manifestó el jefe de Estado.

En otro mensaje en su red social X, escribió: “El candidato excluido debe ser restituido a la consulta o, en realidad, no se deberían hacer entonces consultas para nadie. Las reglas son democráticas y para todos. Cuando yo llegue al frente del tarjetón, dado que me han quitado mi derecho de votar en la consulta de mi partido, votaré solo por sus listas al Senado y Cámara”, expresó.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Roy Barreras, un experimentado político, propuso que Petro sea su fórmula vicepresidencial, una estrategia con la que, según varios analistas políticos, buscaría acercarse a la izquierda radical que hoy está en los brazos de Iván Cepeda y que marcó distancia con su aspiración presidencial.

Este lunes, 9 de febrero, Barreras insistió en su propuesta, en un video que divulgó a través de sus redes sociales.

“Le pregunto al pueblo progresista si les parece que es garantía del proyecto político del cambio que Gustavo Petro sea vicepresidente”, interrogó Roy Barreras.

Afirmó que un presidente de Colombia no tiene ninguna inhabilidad o impedimento para aspirar a la vicepresidencia. “Quien quiera gobernar al país tiene que recoger el centro y la izquierda. ¿Quién es más auténtico para recoger a la izquierda y al progresismo que el líder natural, que es Gustavo Petro?”, preguntó.

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial. Foto: GETTY IMAGES

Barreras presentó los conceptos jurídicos de un exmagistrado del Consejo de Estado: “La Constitución no prohíbe ni contempla que un presidente pueda ser vicepresidente. Invito al progresismo a que se lo pregunte. Si el progresismo quiere garantía de la continuidad de un proyecto de cambio, que asegure estabilidad y cambio seguro, creo que el pueblo progresista y petrista debería sugerirle al presidente Gustavo Petro que se anime a ser nuestra fórmula vicepresidencial. No se lo he preguntado al presidente; se lo pregunto a la base. Yo estoy dispuesto a que me haga el honor de ser su fórmula”.

A juzgar por este mensaje, Roy Barreras no solo se ve como el ganador de la consulta de marzo, sino que también se proyecta llegando a la primera vuelta, incluso por encima de Iván Cepeda.