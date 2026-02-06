POLÍTICA

Roy Barreras sugirió al presidente Gustavo Petro como su fórmula vicepresidencial: “No está inhabilitado”

El candidato presidencial agitó las redes sociales con la propuesta.

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 2:16 a. m.
Roy Barreras y Gustavo Petro
Roy Barreras y Gustavo Petro Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: AFP

En una rueda de prensa, el candidato presidencial Roy Barreras, integrante de la consulta del Frente por la Vida, sorprendió al revelar detalles sobre la persona que está considerando como su coequipero.

Desde Pereira, Barreras sugirió al presidente Gustavo Petro como su posible fórmula vicepresidencial, señalando que el actual mandatario no tiene inhabilidades para ocupar ese cargo en un eventual gobierno suyo, de resultar ganador en las elecciones.

“Auténtico de los progresistas colombianos, el que encarna ese progresismo. Pero vamos a pensarlo esta noche, vamos a pensarlo esta noche y mañana me voy a anticipar y voy a anunciar quién es esa fórmula vicepresidencial. Pero hay que pensar en quién”, dijo Roy Barreras.

Agregó: “A ver, pensemos, sería buena una fórmula vicepresidencial de izquierda, progresista, auténtico, caribe, que le guste bailar, que tenga una buena relación con los Estados Unidos ahora y que le duelan los pobres”.

Ante la insistencia de los periodistas, quienes le preguntaron directamente si podría ser Gustavo Petro, Barreras respondió de manera clara y sin tapujos: “Pues le quiero decir a su pregunta, para que no se sorprendan, un presidente de la República como Gustavo Petro podría ser fórmula vicepresidencial”.

“No tiene inhabilidades, no tiene impedimentos. Ojalá el pueblo progresista le pidiera que prestara su nombre como garantía de que el proyecto de cambio continúa”, insistió el candidato presidencial de la consulta del Frente por la Vida.

En desarrollo…

