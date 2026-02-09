Daniel Quintero reconoció que le “preocupa” que Gustavo Petro no vote la consulta y dijo que el Frente por la Vida aspira a sacar entre 2 y 3 millones de votos

SEMANA: ¿Por qué decidió, finalmente, participar en la consulta del Frente por la Vida?

Daniel Quintero (D. Q.): Porque el cambio tiene que continuar, el proyecto que nosotros hemos venido defendiendo desde 2018, de la defensa de los recursos públicos, la lucha contra la corrupción y una Colombia que deja atrás un pasado triste de oportunidades perdidas. El país debería ser una potencia económica, una potencia industrial, tecnológica que lleve desarrollo y riqueza a todas las regiones del país. Fui alcalde de Medellín y demostré cómo con un gobierno con inteligencia, con tecnología, se pueden bajar los homicidios y reducir el desempleo y avanzar en grandes proyectos de infraestructura. Por eso, entramos en principio a la consulta del Pacto Histórico que, lamentablemente, no se logró por los cambios jurídicos que ocurrieron el año pasado, el cambio de reglas. Y renuncié a la consulta de octubre para participar en esta.

Daniel Quintero quiere ser el sucesor de Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Getty Images

SEMANA: ¿Le preocupa que Gustavo Petro haya dicho que no va a votar la consulta del Frente por la Vida, de la que hacen parte usted y Roy Barreras?

D. Q.: Muchísimo. Es una decisión que espero que el presidente reconsidere en el camino. Esta es la consulta del Frente Amplio; nos faltan varios compañeros, pero lo que no podemos es, de ninguna manera, renunciar a los espacios democráticos. No lo hizo nunca él, no lo vamos a hacer nosotros.

SEMANA: ¿Esta es la consulta de Roy Barreras más que la del Frente por la Vida?

D. Q.: Esta es la consulta de Quintero, la consulta del Frente Amplio y esperamos ganarla.

SEMANA: ¿Ve garantías en esa consulta? Personas cercanas a Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo determinaron que era una consulta más de Roy Barreras y sin mucha garantía.

D. Q.: Lo que creo es que Juan Fernando Cristo y otros que iban a ingresar a la consulta y al final no lo hicieron, pensaron en un cálculo alrededor de sus propias aspiraciones y terminaron yéndose a la primera vuelta, un ejercicio de división de las fuerzas progresistas de cara a las elecciones. Sin embargo, caminos podremos encontrar más adelante para vernos todos y llegar unidos a la primera vuelta.

De izquierda a derecha: Daniel Quintero, Roy Barreras e Iván Cepeda, todos aspirantes a la Casa de Nariño. Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Roy Barreras le ayudó a resucitar su aspiración en el Consejo Nacional Electoral?

D. Q.: Son falacias. Nosotros teníamos la razón jurídica. De eso han hablado todos los juristas del país. Lo increíble es que en siete oportunidades la Registraduría nos hubiera bloqueado la inscripción de forma insensata, inadecuada, injusta. Era clarísimo, superevidente lo que estaba ocurriendo. Nos querían sacar de las elecciones. Afortunadamente, pasó algo extraordinario: a los tres votos del Gobierno se le tuvieron que sumar el resto de los apoyos debido a una consideración fundamental: el día anterior, esos magistrados que votaron contra Iván Cepeda habían dicho que la consulta era interpartidista. Si era así, si votaban en mi contra, entraban en una contradicción.

SEMANA: Roy Cepeda está muy distanciado de Iván Cepeda. ¿Usted?

D. Q.: No tengo distancias ni conflictos ahora ni con el presidente Gustavo Petro, con el que hablo frecuentemente. Ni con Iván Cepeda, con quien dialogo de vez en cuando. Lo que creo es que hay un momento de confusión, de dolor. Lo viví. Sentir el dolor de la exclusión llena de injusticias. Cuando eso ocurre, hay un momento de estrés y, a veces, de malas decisiones. Al final, es clarísimo que vamos a tener que estar juntos trabajando de forma consecuente y unidos hacia el propósito, que es ganar en primera vuelta.

daniel quintero Exalcalde de Medellín Foto: BERNARDO PEÑA-EL PAÍS

SEMANA: Roy Barreras se da como ganador de la consulta, habla de la posibilidad de que Gustavo Petro sea su vicepresidente. ¿Le va a ganar a Roy? ¿Cuáles son sus cálculos?

D. Q.: Mi campaña inició de nuevo. Fui inhabilitado de forma injusta durante cuatro meses, en los que otras campañas estuvieron haciendo gastos millonarios y presentándose en medio país, con tarimas y demás. El reto que nosotros tenemos es complejo: cómo hacer una campaña en 28 días y cómo ganarla. Sin embargo, me gustan los retos. Lo que hará es poner todo lo que está en mis manos, en mi corazón y en un equipo maravilloso de gente brillante, académicos, creativos, y lanzarnos para seducir los votos libres.

SEMANA: Es una consulta compleja sin Iván Cepeda, sin Gustavo Petro, sin la izquierda. ¿Cuántos votos cree que puede sacar la consulta?

D. Q.: Creo que puede ser una consulta que puede estar por encima de los dos, tres millones de votos, pero esperemos las próximas encuestas para entender cuál es el impacto de todas las decisiones que se vienen tomando por parte de algunos sectores del Pacto Histórico que han dicho que no votarán la consulta, incluso el mismo presidente.

SEMANA: Dos o tres millones de votos, ¿no piensa que es una cifra muy baja para una consulta? En la Gran Consulta por Colombia hablan, por lo menos, de 5 millones de votos.

D. Q.: Entonces, habrá que subir el número. No hago cuentas de ese tipo. Para ganar una elección no hago tanto cálculo; acudo a las ideas, a las propuestas, a la forma como me sueño y visiono el país. Al final, lo que digo siempre es que tengo que sacar un voto más que Roy.

SEMANA: ¿Capitalizará los votos de la izquierda, hoy molesta con Roy Barreras, su principal competidor en la consulta?

D. Q.: Voy a buscar los votos de la gente que ha seguido nuestra campaña, nuestro proceso de vida, nuestras ejecutorias, y sé que hay mucho progresismo que me quiere, me aprecia; lo siento cada vez que hago un recorrido por cualquier lugar del país.

SEMANA: Roy Barreras no logró convencer a Gustavo Petro para que apoyara la consulta del Frente por la Vida. ¿Lo intentará?

D. Q.: Respeto y admiro al presidente. He dicho que llegará el día en que al lado de Gandhi y Mandela haya un cuadro de Gustavo Petro. No lo digo por tratar de adularlo. El mundo ha visto su batalla por la paz, su amor por Colombia, por la gente que es inagotable. En el marco del respeto de las decisiones que se vienen tomando, lo que creo que hay que hacer es buscar directamente al progresismo y a los jóvenes que se sintonizan con nuestras propuestas.

SEMANA: ¿También le propone a Gustavo Petro que sea su vicepresidente?

D. Q.: Creo que está inhabilitado para ser vicepresidente, pero tampoco pienso que lo quisiera él. Lo que le sigue al presidente después de su gobierno son papeles muy importantes en organismos internacionales, la OEA, la ONU, donde su capacidad y humanidad se expresarán de manera más potente.

SEMANA: Si, hipotéticamente, le gana a Roy Barreras el 8 de marzo, ¿qué viene?

D. Q.: Hay que concentrarnos ahora en la campaña. La nuestra estaba apagada, nos habilitaron (en el CNE), me llamaron, no me lo creía y nos tocó reunirnos de emergencia este fin de semana. Tratamos de crear una estrategia y una campaña contra las maquinarias y circunstancias. Hemos visto una reacción maravillosa de la gente, muchas llamadas de las personas en las regiones que nunca perdieron la esperanza de que pudiéramos participar.