Daniel Quintero contó en vivo quién es el candidato de Petro para las elecciones: “Lo digo con total claridad”

Daniel Quintero, uno de los pesos pesados de los sectores de la izquierda, habló de la contienda que hay de cara a las elecciones del 2026 y que podría tomar un giro dependiendo de los resultados que se saquen en la votación de las consultas.

En diálogo con la emisora Blu Radio, el exalcalde de Medellín aseguró que la consulta del mes de marzo será la “grande” y la que marque un nuevo punto de partida, recordando que participará en el denominado Frente por la Vida.

Daniel Quintero volvió a la contienda a última hora y llegó a la consulta del Frente por la Vida. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“En esta consulta va a salir el país entero y esto va a cambiar el mapa político colombiano. Ya hay tres candidatos fuertes, pero esto va a meter a otros dos o tres más”, manifestó.

En ese sentido, señaló que confía en que él sea la persona que esté en el tarjetón del mes de mayo, ya que, entre otras cosas, llega con ideas propias y después de enfrentar al establecimiento.

Además, habló de la necesidad de que, en medio de esta carrera para llegar a la Casa de Nariño, se dejen de lado los egos y exista una gran unidad.

En ese momento, fue cuando habló sobre quién es el candidato al que Petro apoya, ya que se ha dicho muchas veces que en verdad es Roy Barreras. “Lo digo con total claridad: el candidato del presidente y del Gobierno es Iván Cepeda”, señaló.

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial. Foto: GETTY IMAGES

“Él es un buen hombre y está haciendo una campaña extraordinaria por todo el país. Sin embargo, también tengo que decir que cuando estábamos compitiendo de tú a tú, cuando yo todavía no me había retirado de la consulta anterior, le estaba ganando a Iván”, manifestó.

Después del 8 de marzo, tras lo que serán las votaciones de la consulta, el exmandatario antioqueño afirmó que se tendrá un “nuevo juego político” y cree, a su juicio, que de ahí saldrá el próximo presidente de Colombia.

Quintero dejó en claro que hay una gran división al interior del sector y las peleas les están haciendo mucho daño, por lo que apuntó que lo necesario es que, más allá de las diferencias, pueda existir un buen trato entre los precandidatos.

“Yo he luchado mucho para que el Pacto Histórico sea amplio. (…) Yo estoy en ese propósito de la unidad, no reconozco rivales o enemigos en Iván o en Roy. Yo voy a hacer una campaña mirando para delante, haciendo mis propuestas para el país", expresó.

Pese a esto, fue sincero al advertir que su campaña estaba apagada tras la incertidumbre de si podría estar en la consulta, por lo que cree que hoy en día el panorama es doblemente complejo.