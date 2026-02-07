Política

Daniel Quintero contó en vivo quién es el candidato de Petro para las elecciones: “Lo digo con total claridad”

El exalcalde de Medellín se sinceró en vivo y habló de lo que será ahora la carrera por llegar a la Casa de Nariño.

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 12:19 p. m.
Daniel Quintero y Gustavo Petro.
Daniel Quintero y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Getty Images

Daniel Quintero, uno de los pesos pesados de los sectores de la izquierda, habló de la contienda que hay de cara a las elecciones del 2026 y que podría tomar un giro dependiendo de los resultados que se saquen en la votación de las consultas.

En diálogo con la emisora Blu Radio, el exalcalde de Medellín aseguró que la consulta del mes de marzo será la “grande” y la que marque un nuevo punto de partida, recordando que participará en el denominado Frente por la Vida.

Daniel Quintero volvió a la contienda a última hora y llegó a la consulta del Frente por la Vida.
Daniel Quintero volvió a la contienda a última hora y llegó a la consulta del Frente por la Vida. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En esta consulta va a salir el país entero y esto va a cambiar el mapa político colombiano. Ya hay tres candidatos fuertes, pero esto va a meter a otros dos o tres más”, manifestó.

En ese sentido, señaló que confía en que él sea la persona que esté en el tarjetón del mes de mayo, ya que, entre otras cosas, llega con ideas propias y después de enfrentar al establecimiento.

Noticias Destacadas