Daniel Quintero reaccionó a decisión de Petro de no votar en la consulta porque no estará Iván Cepeda: “Nos deja solos”

Daniel Quintero volvió a pronunciarse de cara a lo que serán las elecciones del 2026 y reaccionó a la decisión del presidente Gustavo Petro de no votar en las consultas que se realizarán el próximo 8 de marzo.

A través de su cuenta de X, el exalcalde de Medellín sostuvo que no será una campaña nada fácil, pero que está preparado. Muestra de ello es que estuvo durante varios meses en incertidumbre sobre si podría estar en el Frente por la Vida.

Precandidato Daniel Quintero. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

" Mientras muchas campañas han estado a tope con concentraciones y tarimas, nosotros fuimos excluidos de medios, entrevistas, debates y encuestas. Hoy no tenemos sede, ni estrategas, ni nada de eso. Sin embargo, eso nos anima más todavía“, dijo.

Por lo mismo, enfatizó que se encargará de que sea una campaña “ciudadana al 100 %” y en la que va a necesitar la ayuda de todos.

Gustavo Petro dice que no votará en la consulta de marzo: “No pediré el tarjetón porque está manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática”

Acto seguido, Quintero habló de la decisión de Petro de no apoyar la consulta después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dejara a Iván Cepeda participar de la misma.

“Para complicar el tema, en medio de la rabia por la inhabilitación de Cepeda, sectores del Pacto han pedido que no se vote la consulta. El mismo presidente no la votará. Esto nos deja solos en principio“, escribió.

Pese a esto, el exmandatario señaló que tiene confianza de que los ciudadanos lo van a acompañar para derrotar las “maquinarias” que tienen Paloma Valencia y Roy Barreras.

En ese sentido, afirmó que tiene un primer objetivo: lograr que las personas sepan que hoy en día es precandidato y así poder invitarlos a votar en la consulta.

Se reveló el tarjetón electoral de las consultas presidenciales para el próximo 8 de marzo: esta es la imagen

Además, destacó que será importante llegarles a los jóvenes y sintonizarlos con las ideas que está buscando hacer realidad, si es que se convierte en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

“En Antioquia voy a dar una batalla especial: es evidente cómo Fico y el uribismo están usando todo su poder y han desatado una campaña contra mí y el presidente. Haremos campaña en Antioquia sin miedo, a pesar de que sabemos los riesgos que implica“, advirtió.

En la publicación, Quintero anunció que asistirá al mayor número de debates y entrevistas posibles para poder compartir sus propuestas y el objetivo de lograr una “Colombia 4.0″.

“Son solo 29 días de campaña. Me gusta el reto. Vamos a ganar estas elecciones y todas las que vienen. Por eso desde ya te digo: Pide el tarjetón y vota Daniel Quintero presidente en la consulta del frente amplio. Vamos a ganar y vamos a ganar“, concluyó.