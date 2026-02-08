Política

Daniel Quintero reaccionó a decisión de Petro de no votar en la consulta porque no estará Iván Cepeda: “Nos deja solos”

El exalcalde de Medellín afirmó que, pese a esto, tiene plena confianza de que puede ganar las consultas y las elecciones a la Presidencia.

Redacción Semana
8 de febrero de 2026, 4:23 p. m.
Daniel Quintero y Gustavo Petro.
Daniel Quintero y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

Daniel Quintero volvió a pronunciarse de cara a lo que serán las elecciones del 2026 y reaccionó a la decisión del presidente Gustavo Petro de no votar en las consultas que se realizarán el próximo 8 de marzo.

A través de su cuenta de X, el exalcalde de Medellín sostuvo que no será una campaña nada fácil, pero que está preparado. Muestra de ello es que estuvo durante varios meses en incertidumbre sobre si podría estar en el Frente por la Vida.

Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Precandidato Daniel Quintero. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

" Mientras muchas campañas han estado a tope con concentraciones y tarimas, nosotros fuimos excluidos de medios, entrevistas, debates y encuestas. Hoy no tenemos sede, ni estrategas, ni nada de eso. Sin embargo, eso nos anima más todavía“, dijo.

Por lo mismo, enfatizó que se encargará de que sea una campaña “ciudadana al 100 %” y en la que va a necesitar la ayuda de todos.

Gustavo Petro dice que no votará en la consulta de marzo: "No pediré el tarjetón porque está manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática"

Acto seguido, Quintero habló de la decisión de Petro de no apoyar la consulta después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dejara a Iván Cepeda participar de la misma.

“Para complicar el tema, en medio de la rabia por la inhabilitación de Cepeda, sectores del Pacto han pedido que no se vote la consulta. El mismo presidente no la votará. Esto nos deja solos en principio“, escribió.

Pese a esto, el exmandatario señaló que tiene confianza de que los ciudadanos lo van a acompañar para derrotar las “maquinarias” que tienen Paloma Valencia y Roy Barreras.

En ese sentido, afirmó que tiene un primer objetivo: lograr que las personas sepan que hoy en día es precandidato y así poder invitarlos a votar en la consulta.

Se reveló el tarjetón electoral de las consultas presidenciales para el próximo 8 de marzo: esta es la imagen

Además, destacó que será importante llegarles a los jóvenes y sintonizarlos con las ideas que está buscando hacer realidad, si es que se convierte en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

“En Antioquia voy a dar una batalla especial: es evidente cómo Fico y el uribismo están usando todo su poder y han desatado una campaña contra mí y el presidente. Haremos campaña en Antioquia sin miedo, a pesar de que sabemos los riesgos que implica“, advirtió.

En la publicación, Quintero anunció que asistirá al mayor número de debates y entrevistas posibles para poder compartir sus propuestas y el objetivo de lograr una “Colombia 4.0″.

Son solo 29 días de campaña. Me gusta el reto. Vamos a ganar estas elecciones y todas las que vienen. Por eso desde ya te digo: Pide el tarjetón y vota Daniel Quintero presidente en la consulta del frente amplio. Vamos a ganar y vamos a ganar“, concluyó.

La ex primera dama, Ana Milena Muñoz, habla de Verónica Alcocer: "La separación entre ella y Petro no le permitió cerrar como se esperaba"

María Fernanda Cabal le reclama a la cantante Adriana Lucía, a propósito de su mensaje por la certera crisis humanitaria en Córdoba

Alcaldía de Pasto y la Gobernación de Nariño

Denuncian presiones en la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Pasto para apoyar candidatos al Congreso

Superintendente de Vigilancia, Yennifer Parra, junto al exministro de Defensa, Iván Velásquez.

Gobierno Petro nombraría a Yenniffer Parra como embajadora de Colombia en Turquía

Petro ordenó investigar inundaciones en Córdoba

Petro ordenó a las superintendencias investigar a las represas de Urrá e Hidroituango por las graves inundaciones en el Caribe

CNE revocó lista del Pacto Histórico a la Cámara por el Valle.

Piden al registrador nacional negar cambios en listas del Pacto Histórico, tras decisión del CNE

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las consultas interpartidistas de marzo.

Gustavo Petro dice que no votará en la consulta de marzo: "No pediré el tarjetón porque está manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática"

Vicky Dávila y Roy Barreras, precandidatos presidenciales.

Vicky Dávila arremete contra Roy Barreras por comentario machista que hizo sobre ella y Trump: "Usted es un asco"

La Corte Constitucional dejó sin efecto al CNE para que continúe investigando al presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro se va de frente contra el Consejo Nacional Electoral y lo señaló de actuar con "conflicto de intereses"

