Gustavo Petro decreta un día de duelo nacional por la muerte de Miguel Uribe Turbay
El jefe de Estado firmó el documento que expidió la Casa de Nariño.
La Presidencia de la República expidió este lunes, 11 de agosto, el decreto 0895 con el que declaró un día de duelo nacional, por la muerte del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.
La medida, fue firmada por el presidente Gustavo Petro a raíz del fallecimiento del congresista, quien fue víctima un atentado que se perpetró el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá, mientras lideraba una reunión política en la localidad de Fontibón.
“Gobierno Nacional manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento del honorable senador Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D), y expresa sus condolencias y sentimientos de solidaridad a la señora Maria Claudia Tarazona, a su hijo Alejandro Uribe Tarazona, a su padre Miguel Uribe Londoño y demás familiares y allegados”, de depreden del decreto de la Casa de Nariño.
Y avanza: “Decrétese duelo nacional por el término de un día, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y de Policía y las Embajadas de Colombia en el exterior”.
“El Ministerio de Defensa Nacional Tomará las medidas para que en todas las guarniciones se tributen los honores los honores militares correspondientes en memoria del honorable senador Miguel Uribe Turbay”, subraya el decreto.
Sin embargo, en otras ciudades, como en la capital del país, se decretaron tres días de duelo.
