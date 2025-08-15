Gustavo Petro le recuerda a Claudia López quién era Carlos Ramón González: “Con él hizo todas sus campañas electorales”

El presidente Gustavo Petro criticó duramente este viernes, 15 de agosto, a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, hoy precandidata presidencial, por tratar de desmarcarse de Carlos Ramón González, quien fue líder natural en la Alianza Verde.

“Señora, deje de insultar. Carlos Ramón González era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas electorales. En esa condición entró al Gobierno”, dijo Petro en un mensaje en su cuenta en X.

“Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi Gobierno, vienen de su núcleo político, con excepción de Olmedo”, agregó Petro en el mensaje a Claudia López.

Carlos Ramón González y Claudia López hicieron política juntos. | Foto: Consejo de Bucaramanga

“Sé que la corrupción atraviesa todos los estamentos de la sociedad y que también, en el que era su partido, hay gente muy valiosa, pero la señora Ortiz, el señor Carlos Ramón, entraron en su condición de militantes de, en ese momento, su partido. El señor Iván Name, que es un rabioso opositor mío como usted, también pertenece al que era su partido. Al parecer parte de los recursos robados a mi gobierno y al pueblo fueron a la campaña de elecciones locales del señor Iván Name, en su partido. El senador Freddy Muñoz, a quien nombré en la embajada de Nicaragua, después de una gran persecución contra él por parte de las mafias de Bello, ha dicho que no tramitó ninguna residencia para Carlos Ramón, tampoco el Gobierno nacional”, sostuvo el presidente.

Señora, deje de insultar. Carlos Ramón Gonzalez era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas electorales.



En esa condicion entró al gobierno. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno, vienen de su núcleo político,… https://t.co/P7EEAEyvcx — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2025

Petro dijo que él mismo solicitó el reintegro de González al país. “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, afirmó.

Ante la crítica, López borró el mensaje, sin embargo, luego publicó un video respondiéndole. “Tras de ladrón, bufón”, afirmó.

López buscó desmarcarse de González, a pesar de que ella hacía parte de la Alianza Verde, cuando Carlos Ramón era el presidente de esa colectividad.

“En cambio, usted aplastó y desconoció a esa gente buena y maravillosa del Verde, se llevó una pequeña ala petrista del Verde y se los llevó a robar, en vez de Gestión del Riesgo le robaron el agua y la comida a los niños de La Guajira”, aseguró la exalcaldesa de Bogotá.

Claudia López, precandidata presidencial. | Foto: Bernardo Peña/El País

López también se refirió a la acción que tuvo Daniel Quintero en la Andi quien sacó una bandera de Palestina, por lo que López criticó que estén utilizando el genocidio de Gaza con propósitos electorales.