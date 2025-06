Gustavo Petro mostró su preocupación por la posible extradición de Papá Pitufo a EE. UU.: “Usarlo con gabelas por neonazis colombianos”

Lo hizo este miércoles 4 de junio, a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, en la que no ocultó su preocupación de que sea enviado a Estados Unidos y no a Colombia.

“El problema es que no es el interés de la verdad el que está detrás de quienes piden que Pitufo no llegue a Colombia a contar toda la verdad, sino es usarlo con gabelas por neonazis colombianos”, posteó el presidente Gustavo Petro.

“El señor Diego Marín es el mayor contrabandista del mundo y mayor lavador de activos. Le pedí, en su momento, al presidente Pedro Sánchez que nos ayudara a su captura y lo logró. Al presidente le he pedido que hable con el gobierno actual de Portugal, donde está ubicado (Marín), y va a tratar de ayudarnos para que venga hasta aquí a pagar sus penas y cuente toda la verdad, cualquiera que sea”, dijo el jefe de Estado en una alocución.

A renglón seguido afirmó el mandatario colombiano: “Diego Marín trata de sobornar. La propuesta del presidente es que venga a Colombia y hable sobre todos sus 38 años de vinculación con la política e instituciones en este país. Ahora, los norteamericanos quieren llevárselo a Estados Unidos y, por eso, no han querido traerlo aquí. Pero para usarlo” .

“Portugal nos hizo conocer que el Tribunal Supremo no sólo ratificó la extradición que ustedes ya conocían, sino que además, y esta es la nueva noticia, negó la libertad que venía solicitada por la defensa y otorgó un plazo que, si mal no recuerdo, es de 20 días, para que la autoridad administrativa que está viendo el tema del asilo decida sobre el particular; lo que quiere decir que es muy probable que esa extradición se concrete en un término muy corto”, anotó la jefe del ente acusador en rueda de prensa.