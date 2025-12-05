Suscribirse

Gustavo Petro no se perdió el sorteo del Mundial 2026 y envió llamativo mensaje a la Selección Colombia

La Tricolor estará en el grupo K, en el que disputará un partido decisivo contra el país de Cristiano Ronaldo.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 9:33 p. m.
Gustavo Petro y la Selección Colombia
Gustavo Petro habló de la Selección Colombia. | Foto: Presidencia y pantallazo tomado de Gol Caracol

No pasó desapercibida para el presidente de la República, Gustavo Petro, la ceremonia de sorteo de la Fifa para el Mundial 2026, el cual se realizó este viernes 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington, en Estados Unidos.

En un particular mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano hizo referencia a la Selección Colombia, la cual logró su clasificación para ese certamen después de cumplir una difícil eliminatoria.

Contexto: Así quedó el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026: enfrentará a Cristiano Ronaldo

“Suerte a los muchachos de la selección de fútbol que participará en el Mundial en Norte América (México, Canadá y Estados Unidos). Cuentan con la alegría, la verraquera y el amor de toda una Nación”, posteó el jefe de Estado.

Sin embargo, ese post generó una ola de reacciones en las redes sociales: “Presidente, dele un poco más de apoyo económico al deporte que eso es muy bueno también y ayuda a los jóvenes y niños a no llegar a las drogas y las armas”, expresó uno de los usuarios.

Entre tanto, la Selección Colombia conoció el grupo y los rivales que deberá enfrentar en la primera fase de esta Copa del Mundo, que se desarrollará, por primera vez, en tres países diferentes: México, Estados Unidos y Canadá.

El combinado nacional quedó ubicado en el grupo K y estará en la misma zona con equipos de Europa, Asia y uno pendiente por definir.

Grupo K

  • Portugal
  • Uzbekistán
  • Congo / Jamaica / Nueva Caledonia
  • Colombia

Frente al espectáculo del deporte que paraliza al mundo, tendrá una innovación en esta versión 2026, ya que las cuatro primeras naciones en el ranking Fifa (España, Argentina, Francia e Inglaterra) serán ubicadas en dos partes diferentes del cuadro y no podrán enfrentarse antes de las semifinales si terminan primeras en su grupo, con el fin de garantizar “el equilibrio deportivo”, según el órgano rector del balompié.

Contexto: La reacción de Néstor Lorenzo al grupo K del Mundial 2026, en que se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo

Finalmente y en uno de los momentos que se registraron en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apareció en video para enviar un saludo especial a los aficionados colombianos, y con un contundente “amo a Colombia”, encendió al auditorio y desató reacciones en redes, convirtiéndose en la frase estrella de la noche en Washington.

