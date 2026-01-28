Política

Gustavo Petro reaccionó a crítica que le lanzó María Corina Machado por pedir que Maduro no sea juzgado en EE. UU.

El mandatario colombiano le dedicó un mensaje en su cuenta personal de X a la líder de la oposición venezolana.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 11:06 p. m.
La líder venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz, en enfrascó en un fuerte choque con el presidente de Colombia, Gustavo Petro,
Foto: AFP/Presidencia

Sigue creciendo la polémica por la declaración que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en la que pidió que el señalado dictador Nicolás Maduro, capturado por EE. UU., no sea juzgado en ese país, sino en Venezuela.

A esa controversia se sumó la postura de la líder de la oposición y nobel de paz, María Corina Machado, quien criticó la propuesta que lanzó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro sorprendió con propuesta para que Nicolás Maduro no sea juzgado en EE. UU.: ¿creación de un nuevo tribunal?

Machado le envió un mensaje al presidente colombiano asegurando si era consciente de que, en alguna oportunidad, una jueza emitió una sentencia contraria al régimen de Hugo Chávez, quien, aseguró, “ordenó meterla presa porque, siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen. Entonces son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro“, dijo Machado.

Posteriormente, Gustavo Petro le respondió a María Corona Machado a través de su cuenta personal: “Yo estoy seguro de que Venezuela debe iniciar una transición a más democracia y paz y eso se hace a través de un pacto de todos los sectores políticos y sociales sin exclusión de ninguno. Toda exclusión, como la que se hizo con Corina, es perjudicial y genera odio y violencia”.

Y agregó: “Por eso, lo mejor es no excluir. Venezuela con nosotros, enseñamos un principio universal: la soberanía, que incluye la justicia, a menos que construyamos justicia multilateral”.

Este miércoles 28 de enero, desde Panamá, en una nueva sesión del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se desarrolla en Panamá, el presidente Petro volvió a mencionar el caso del señalado dictador de Venezuela Nicolás Maduro.

En ese escenario multilateral, volvió a insistir en que Maduro no debe ser juzgado en Estados Unidos y propuso la creación de un nuevo tribunal para que se lleven a cabo ese tipo de procesos.

Marco Rubio pone como ejemplo a Gustavo Petro en plena audiencia en el Senado de EE. UU.: esto dijo sobre Colombia

“Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro. Digo es que tiene que ser juzgado por un tribunal, o venezolano o americano, de las tres Américas, si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir”, argumentó el jefe de Estado.



