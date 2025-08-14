Suscribirse

Gustavo Petro reaccionó a declaración de precandidato presidencial que expresó: “Cabe todo el mundo, menos Petro”

El jefe de Estado se pronunció por medio de su cuenta personal de X.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 8:12 p. m.
Presidente Gustavo Petro, conmemoración Batalla de Boyacá en Leticia (Amazonas)
El presidente Gustavo Petro en la conmemoración Batalla de Boyacá en Leticia. | Foto: Presidencia

No pasó desapercibido para el presidente de la República, Gustavo Petro, la reciente declaración que dio el precandidato Abelardo de la Espriella.

De la Espriella reveló detalles de su estrategia en el marco de su campaña, la cual busca llegar a la Casa de Nariño.

En la alianza patriótica cabe todo el mundo, menos Petro y sus cómplices”, dijo.

Posteriormente, el mandatario colombiano reaccionó por medio de su cuenta personal de X: “Esta es mi alianza”.

Abelardo de la Espriella expresó en diálogo con SEMANA: “Lo primero es que cese la horrible noche y el señor Gustavo Petro abandone el poder, porque el causante de todo este desastre es Petro. Pero eso no obedece a su falta de diligencia, cuidado o lo incompetente que puede ser, esto es un libreto perfectamente diseñado, que no solamente ha aplicado Petro, sino todas las corrientes de extrema izquierda que se han instalado y que han desgraciado a tantos países, como Venezuela, Nicaragua y Cuba”.

Además, anotó en el espacio de El Debate de SEMANA: “Ahí tienen fiscal de bolsillo, ahí tienen las otras instituciones que son de él (Gustavo Petro). Empieza a desfinanciar a la Fuerza Pública y a descabezar a miembros de la Fuerza Pública, porque están firmes con la Constitución y la ley, y los sacan”.

De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.
De izquierda a derecha: Abelardo de La Espriella y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA y AFP, respectivamente.

“Y, además, empiezan a rodear ideas de reelección con personajes de la peor condición. Se empiezan a rodear de una gente terrible; basta ver el caso de quién rodea a Petro, el tal falso pastor Saade, el señor Benedetti, un señor que nombraron ahora que es actor porno, entiendo... Cómo estará de grave el gabinete de Petro, que ese es el tipo más respetable que tiene, el actor porno; es menos malo que Benedetti y que el pastor”, insistió Abelardo de la Espriella.

Finalmente anotó: “Todo este caos hace parte de una estrategia perfectamente aplicada por Petro, que no es de él, sino que es un libreto de la izquierda radical en el mundo entero, que tiene más de 200 años, y de la que Petro ha resultado ser el alumno más avezado”.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
Casa de Nariño el último 20 de julio. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El próximo año, Colombia vivirá una nueva jornada electoral en la que se definirá el destino del país, ya que el 7 de agosto de 2026 termina el mandato del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, esta semana el mandatario colombiano volvió hacer referencia a la “reelección”, cuya figura está prohibida por la Constitución Política de Colombia.

“Empieza la ampliación de la pista aérea de Bahía Solano, Chocó. Mientras por allá gritan “fuera”, por aquí gritan ‘reelección’. Ni fuera para el proyecto de la vida, quieren que entren los espectros de la muerte. Y reelección sí, del proyecto de la vida, la democracia y la paz”, posteó el jefe de Estado.

