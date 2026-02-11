Gustavo Petro reveló el día y la hora del momento en el que dejará de ser “comandante supremo de la Fuerza Pública”

El Gobierno del presidente Gustavo Petro entró en su recta final, marcando el paso a una definición en las urnas sobre el nuevo mapa político del país, ya que se elegirán a los integrantes del Congreso y el nuevo huésped de la Casa de Nariño.

Gustavo Petro finaliza su mandato el próximo 7 de agosto de 2026, de acuerdo con lo que establece la actual Constitución Política del país.

En medio de ese panorama político, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un mensaje en su cuenta personal de X, en el que anunció el día y la hora que dejará de tener una facultad especial.

La revelación que hizo el mandatario colombiano se dio en medio de unas directrices para atender la emergencia climática por una fuerte ola invernal que están atravesando los departamentos de Córdoba y Sucre.

“La orden al Ejército es restablecer los límites de la Ciénaga Grande, llenarla de agua y, a quienes sean campesinos en predios de la Ciénaga, entregarles tierra fértil en la misma cantidad en tierras fuera de la Ciénaga. Son 44.000 hectáreas que eran de agua y deben volver a ser de agua”, aseguró Petro.

Avanzó en el mensaje: “Es la orden del comandante supremo de la fuerza pública, elegido por el pueblo hasta el 6 de agosto a las 12 de la noche”.

“Así se soluciona una parte importante del problema. Hay que seguir recuperando las otras ciénagas”, insistió el presidente Petro.

No obstante, el jefe de Estado en los últimos días ha hecho mención al espinoso tema de la reelección, la cual está prohibida en Colombia.

“Al principio, Uribe cambió la Constitución para hacerse reelegir y luego Santos la cambió después, para permitir reelegirse e impedirlo para todos los demás”, indicó.

También aseguró en un mensaje que publicó en su cuenta de X: “Solo se permitió reelegir a Uribe y Santos; pero aquí se expresa de nuevo que la mayoría es otra y que Colombia desea progresar y permitir el progreso a todos y todas”.

“El pueblo de Colombia ha cambiado, sabe lo que quiere y está dispuesto a que Colombia siga su transformación profundamente democrática bajo la guía libertaria y democrática de la espada del Libertador”, recalcó Petro.

Y finalizó en ese post: “Mal que instituciones constituidas se opongan a lo que el pueblo quiere. Desobedecer al pueblo no es democracia ni contrapesos democráticos; es simple obstrucción irracional y antidemocrática a los deseos de justicia y progreso de una nación”.