Gustavo Petro se despachó contra todos este 20 julio: 10 frases impactantes y dicientes de sus dos horas y media de discurso

1.“La Constitución de 1886 sigue en su cabeza y en sus almas”

Gustavo Petro no habló nuevamente de lanzar una Asamblea Nacional Constituyente. En esta oportunidad, evocó con nostalgia que “muchos aquí presentes, derogamos la Constitución de 1886″. Pero como, para muchas personas, “la Constitución de 1886 sigue en su cabeza y en sus almas. No la han derogado en su espíritu. Siguen repitiendola una y otra vez en discursos y están en el seno del pueblo y están en los tres poderes públicos”.

El presidente aseguró que a esas personas “les parece que la Constitución del 91 fue hecha por subversivos, terroristas, que es comunista, que sabe amar porque habla de pueblo y habla de justicia social y es populista, dicen. Pues nosotros derogamos la Constitución de 1886. Fue un hecho y un acto histórico. No se había podido en un siglo”.

2.“Por la noche se hacían las leyes... por las mañanas las listas para asesinar”

El presidente le dedicó un espacio importante al inicio de su discurso a hablar del gobierno de Álvaro Uribe, aunque no mencionó al expresidente. “Qué diferencia entre el Congreso de la República que yo viví y el de hoy. Ya estamos a tercer año de mi Gobierno, no está el 30 % de los senadores presos. Diferencia sustancial, si es que queremos hablar de democracia”, dijo.

“Una parte de los senadores y representantes de la República no habían llegado aquí por elección libre del pueblo, sino por una alianza con el narcotráfico paramilitar (...) En aquel entonces me jugaba la vida y tuvo que exiliarse mi familia. Tengo que repetirlo hoy aquí. Por la noche se hacían los las leyes... por la mañana se regresaba a la región y allá con el jefe paramilitar se hacían las listas de las personas que por centenares iban a ser asesinadas”, agregó.

3. “A mí no me gusta la prisión ni la cárcel, me gusta la verdad. Y hay quienes tiemblan. No deberían temblar”

Gustavo Petro recordó que los fundadores de la República tenían una expresión: “Temblad los tiranos”. Habló de la Corte Suprema de Justicia y de la necesidad de que la justicia penal luche por la eficiencia judicial, que implica pensar más en la verdad que en el castigo. “Pensar en el castigo solo es pura y simple venganza, vendetta. Y la señora marquesa tenía razón. Nos estamos matando por generaciones y por 100 años de soledad, que ya son 200, por venganza. Nosotros perdonamos, nosotros no odiamos a quienes nos torturaron”.

El primer mandatario recordó los escándalos del DAS y las chuzadas que en su momento se hicieron a la oposición, a periodistas y a los mismos magistrados de las altas cortes que fueron escuchados con grabadoras debajo de sus mesas. Aseguró que los tiempos han cambiado tanto que por eso hoy el Congreso puede debatir la reforma laboral. “Ya no debaten ustedes sobre si Mancuso se paraba en un atril delante del Congreso a dictar la ley”, concluyó.

4. “Tanto alarido junto es mejor callarlo”

Mientras daba su discurso, el presidente se molestó por la forma cómo muchos lo interrumpían. Petro estaba diciendo que Antioquia es el departamento que más crece bajo su Gobierno. “Saben por qué crece la industria antioqueña?”, dijo. Y ahí, cuando comenzaron a escucharse gritos, contestó: “Tanto alarido junto es mejor callarlo”.

La respuesta a esa pregunta la dio el mismo presidente momentos después. Aseguró que Antioquia está jalonada por las confecciones porque él logró combatir a un contrabandista que tenía nexos con “un político antioqueño muy famoso”.

5. “Nunca se dijo en la prensa porque la prensa del capital no habla sino mentiras sobre mi persona”

El presidente aseguró que la economía es la base al final de la prosperidad. “Somos uno de los países, segundo o tercero más desigual de la tierra. Llevamos décadas de desigualdad. La República ha sido una república desigual porque no ha sido democrática”, aseguró.

Y dijo que su Gobierno está luchando contra ese problema. “Hemos construido en estos tres años justicia social. Alguien podría decir, ‘No puede usted construir justicia social, presidente, si no crece la economía’. Y está en lo cierto. Yo recibí un país con una inflación de más del 13 %. Las estadísticas del Dane dicen que recibimos un país con el 13,8 % y con el 25 % de crecimiento anual de los alimentos, que es peor aún, porque eso implica que se incrementa el hambre en Colombia, que niños y niñas antes de un año, o antes de cinco, por miles mueren de hambre. Se le llama desnutrición. Y creo que la principal estadística que un gobernante puede presentar es esa. La inflación la hemos bajado a 4,82″, dijo.

“Los precios de la comida bajaron de tal manera que hoy son del orden del 4,6 % por debajo de la tasa de inflación. Nunca se dijo en la prensa porque la prensa del capital —que no es toda la prensa—, no habla del gobierno sino calumnias y mentiras sobre mi persona y no sobre los éxitos gubernamentales”.

6.“El 60% del carbón que llega a Israel es de Colombia y con este se elaboran bombas que caen en Gaza y matan bebés”

En su discurso de instalación del Congreso, el presidente Gustavo Petro se fue de nuevo lanza en ristre contra Israel y el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Pero en esta oportunidad, además, la emprendió contra las empresas carboneras en Colombia que exportan a ese país.

Petro repitió que piensa que lo que se vive en Gaza es un “genocidio”. Y aseguró que cualquier persona que “sienta que es demócrata, que es humana, no puede colaborar con él (Netanyahu)”. Agregó que “en virtud de que ya no somos de los 100 años de soledad, sino que hacemos parte de las principales discusiones de la humanidad hoy”, Colombia no debería exportar carbón a Israel.

“El 60 % del carbón que llega a Israel es de Colombia y con este se elaboran bombas que caen en Gaza y matan bebés”. Agregó que ninguna colombiana ni ningún colombiano “quiere ser cómplice de genocidio y de matar bebés en un país extranjero”.

El primer mandatario agregó que acudirá al instrumento que el tratado de la Organización Mundial del Comercio permite, por fuera de los tratados de libre comercio, por fuera de cualquier contrato comercial, cuando el contratante es causante o cómplice de genocidio y crímenes contra la humanidad.

7.“No hay (insulina) porque la habéis acaparado y le ordené a la Policía recuperarla”

Gustavo Petro volvió a presentar un balance del sistema de salud. Y, en medio de su discurso, lanzó un vainazo a las farmacéuticas.

“¿Quieres que te diga por qué no hay insulina? Yo te lo puedo decir, pero me demoro un poquito... Esa es una buena pregunta para contestar. Ministro de Hacienda, usted ha pagado todas las medicinas de enfermedades graves, de diabetes, de enfermedades crónicas de Colombia. ¿Por qué no hay insulina, entonces?“, se preguntó el presidente.

“Porque la habéis acaparado, le digo a las gestoras farmacéuticas. Y le he ordenado a la Policía rescatarla. Se pagó, se compró, entró a Colombia y no llega el paciente. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el ladrón? ¿En el Gobierno o en el que guarda las medicinas en la farmacia o en las bodegas de los gestores? (...) Ahí te contesté la pregunta", concluyó.

8. “Lo quiero aplaudir”

En medio de la polémica que existe alrededor de la crisis en la que está el sistema de salud, el presidente Petro pidió un aplauso para el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. El primer mandatario habló de la experiencia que ambos tuvieron en la Bogotá Humana, “con idénticos resultados”.

El ministro Jaramillo le respondió casi de inmediato con un trino: “Con profundo orgullo y gratitud recibo las palabras del presidente Gustavo Petro. No hay mayor reconocimiento que saber que nuestro trabajo en el Ministerio de Salud y Protección Social, se traduce en salvar vidas y comprometernos con cada una de las y los colombianos. Este es el fruto del compromiso de miles de trabajadores y trabajadoras de la salud que, día a día, llegan a los rincones más apartados del país para llevar dignidad, atención y esperanza. Seguimos trabajando con decisión y entrega para cumplir los propósitos del gobierno del cambio, por los cuales fue elegido el presidente Gustavo Petro: transformar el sistema de salud, dignificar la vida y garantizar el derecho a la salud para todas y todos. Seguiremos trabajando con el corazón puesto en la vida”.

9. “0bviamente, este Gobierno no ha logrado la paz total”

El primer mandatario habló de una de sus políticas bandera. “Obviamente, este Gobierno no ha logrado la paz total. Y los indicadores de seguridad nos van mostrando una serie de circunstancias que es clave analizar entre todas y todos para saber en dónde nos estamos equivocando y en dónde estamos acertando”, dijo.

“Todos los indicadores de seguridad ciudadana —la voy a llamar así para diferenciar— es un concepto, es decir, los que eran los grandes delitos de la estructura delincuencial de hace cinco años hacia atrás, durante décadas. El hurto, el hurto a residencias, el homicidio en riñas, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, etcétera, han caído en Colombia”, agregó.

10. Iván Mordisco “es un sirviente de la junta del narcotráfico en Dubái”

