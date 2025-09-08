Suscribirse

“Hizo disparar al guardia”: Petro confirmó la muerte de una persona en lancha en la que se transportaba la alcaldesa de Mosquera

El presidente dijo que el incidente tuvo un “lamentable desenlace”.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 4:40 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 25 de agosto de 2025, en Manizales
Gustavo Petro | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló detalles de los confusos hechos que se registraron en la lancha en la que se transportaba la alcaldesa de Mosquera, Nariño.

En el trino, el jefe de Estado confirmó que murió Luis Fernando Sánchez, quien estaba acompañando a Karen Lizeth Pineda Pineda. De acuerdo con lo que señaló Petro, se presentaron incumplimientos en el protocolo.

Contexto: “¿Y cuánto de sake importamos?”, le preguntó el exministro Restrepo al presidente Petro tras su imagen apoyándose de un micrófono

De acuerdo con la información, esa situación motivó a que la embarcación fuera implantada por la Armada Nacional.

“Le presento mis sentidos pésames a la familia de Luis Fernando Sánchez, quien murió en la lancha donde viajaba la alcaldesa de Mosquera, Nariño; el incumplimiento de los protocolos de seguridad hizo disparar al guardia en el retén oficial en Tumaco y tuvo este lamentable desenlace”, aseguró el mandatario.

Y expresó el jefe de Estado, en esa plataforma digital: “Busco con todas mis fuerzas que la acción del Estado salve vidas humanas y no al contrario. Es la base de construcción de una seguridad humana. La investigación de los hechos se hará con todo el rigor. Muy lamentable”.

Los hechos, materia de investigación, se registraron en la madrugada de este lunes, 8 de septiembre. De manera preliminar se ha dicho que en la lancha en donde se movilizaba la alcaldesa de Mosquera se encontraban seis personas más.

Por su parte, en varios medios de comunicación, el secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez, dijo: “En una situación confusa, la Armada hace unos disparos a la embarcación de la alcaldesa y ahí resulta una persona herida, que es la persona que le guarda la seguridad a la alcaldesa, y una persona también fallece en los hechos. Nosotros lamentamos esta situación y hemos estado en permanente comunicación con el Ejército Nacional, con la Brigada, con el coronel de la Marina, para tener claridad sobre estas situaciones”.

Y agregó: “Lo que se hizo a través, incluso, de la llamada de nuestro señor gobernador, Luis Alfonso Escobar, es pedir a la Marina toda la logística para que sea retirada la persona herida del lugar y trasladarlo a Cali. Ya se está haciendo ese desplazamiento”.

Contexto: Pese a que los diálogos con el ELN están suspendidos, Gobierno Petro firmó contrato por $ 175 millones con Vera Grabe

Por último, las autoridades, que están analizando los confusos hechos, han advertido que la lancha se estaba movilizando, al parecer, en un horario que tenía una restricción. Sin embargo, se esperan los resultados de la indagación que adelante la Fiscalía General de la Nación.

