“Intromisión indebida”: alcaldes en alerta porque Gustavo Petro promueve una misión internacional en Medellín

Se desató la polémica en el país luego del mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre una misión internacional de derechos humanos en Medellín.

La postura del jefe de Estado se dio luego de los hechos violentos que se registraron en la capital del departamento de Antioquia, por la movilización pro-Palestina.

El anuncio del mandatario prendió las alertas de los alcaldes de las principales ciudades del país, agrupados en Asocapitales.

En un comunicado de prensa, Asocapitales advirtió sobre una “intromisión indebida” del jefe de Estado.

“La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) expresa su preocupación por la decisión anunciada por el presidente Gustavo Petro de promover una ‘misión internacional’ para revisar un procedimiento institucional en Medellín, calificándola como improcedente, irregular y contraria al orden constitucional colombiano”, se desprende de ese documento.

También, expresa: “No es procedente que el presidente de la República someta a escrutinio internacional las actuaciones de una autoridad local que actúa dentro del marco de sus funciones legales”.

“Esta intención desconoce la autonomía territorial consagrada en los artículos 1, 287 y 315 de la Constitución Política, así como los principios de descentralización y separación de poderes que estructuran el Estado colombiano”, subraya la comunicación.

Y añade: “Desde la perspectiva del derecho internacional público, Asocapitales recuerda que una veeduría o misión internacional de este tipo constituiría una intromisión indebida en los asuntos internos del Estado, prohibida expresamente por el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá de 1948. Estos instrumentos internacionales solo contemplan intervenciones externas en casos excepcionales de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, condiciones que no se configurarían en este caso”.

La asociación aprovechó para ponerle de presente al presidente Petro una cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que destacó “que los Estados no solo tienen el derecho, sino también el deber de mantener el orden público, proteger la vida y los bienes de las personas y garantizar el ejercicio pacífico de los derechos, mediante el uso racional, proporcional y legal de la fuerza cuando sea necesario”.

“Pretender internacionalizar un procedimiento policivo ordinario, desnaturaliza estos principios y distorsiona el alcance del sistema interamericano de derechos humanos. La asociación reitera que, si en algún procedimiento se llegare a presentar una actuación irregular o una extralimitación, esta constituye un hecho individual atribuible al servidor público o ciudadano que la haya ejecutado”, insiste Asocapitales.

A su turno, Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, afirmó: “Esta decisión no solo erosiona la institucionalidad democrática, sino que también debilita la legitimidad de las autoridades locales elegidas por voto popular”.

La postura de Asocapitales se dio a raíz de este mensaje de Petro: “La misión internacional y la veeduría de derechos humanos irá a Medellín y verificaremos los hechos. Su lenguaje grosero con la Presidencia no me importa. En Medellín se aplica la ley y la Constitución”.

“No mandamos a hacer marchas a menos que sean para dialogar con la Presidencia. El derecho a reunión se respeta, y si hay una parapolicía rompiendo violentamente ese derecho, se investigará penalmente”.

Finalmente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió al presidente: “Petro, te tengo una noticia. Medellín no caerá en tus garras. Medellín seguirá resistiendo. Cada vez serán más ciudades las que se levanten ya cansadas de tus mentiras e insultos. Sacaremos a Colombia adelante desde las regiones”.

“Nos podés seguir mandando todos los días violentos a las calles, y nosotros seguiremos poniendo orden. Vos ofrecés desorden, yo ofrezco orden”.

“Y entre los dos existe una gran diferencia”, anotó el alcalde de Medellín.