Petro notifica a Federico Gutiérrez que misión internacional de derechos humanos sí irá a Medellín: “Lenguaje grosero”

Por los hechos violentos que se registraron en la manifestación que se convocó a favor de Palestina en Medellín, se desató un fuerte roce entre la Alcaldía de esa ciudad y el Gobierno nacional.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por medio de su cuenta personal de X, lanzó una advertencia.

“Ayer lo advertí. El desgobierno Petro solo se acuerda de Medellín para verse con bandidos en el ‘tarimazo’ y para activar las primeras líneas para incendiar la ciudad. Resulta que ahora, desde el Ministerio del Interior, nos citan al Politécnico, desde donde salieron y terminaron el recorrido los encapuchados de antier (sic). Y justo de manera muy ‘coincidencial’, han citado a marchas para el día de mañana, terminando en el Politécnico”, expuso Gutiérrez.

Además, manifestó: “He dado instrucciones de que nadie de la Alcaldía de Medellín va a esa encerrona. Con mucho gusto serán atendidos en la Alcaldía. Es más, están invitados al PMU para hacer seguimientos a las marchas que ustedes mandaron a hacer para generar desorden”.

“Hago responsable a Petro y a sus funcionarios de lo que pueda ocurrir mañana en Medellín. Dejen de incitar al odio. Dejen tranquila a Medellín y a Colombia entera”, remarcó.

Ese mensaje llamó la atención del Gobierno nacional, y el viceministro del Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, le respondió al alcalde de Medellín.

En violencia terminó la protesta pro-Palestina en Medellín, cuestionan a concejal Andrés 'el Gury' Rodríguez por aparecer con un bate. | Foto: Redes sociales

“Federico Gutiérrez, la visita es de verificación con respecto a unos hechos que son de público conocimiento, estará en compañía de Ministerio Público y Misión Internacional, recibiendo las diferentes denuncias de ciudadan@s agredid@s el 7 de octubre por contratistas de su Alcaldía”, expresó el alto funcionario.

Y afirmó: “Por supuesto que estaremos con sus funcionarios en la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, lo hago responsable por la seguridad de la misión, ya que es usted quien incita a la violencia. Sigo inquieto por su preocupación porque la ciudadanía de Medellín denuncia posibles violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es el motivo de la molestia por la misión de verificación de derechos humanos con acompañamiento de misión internacional?”

En la misma vía fue la postura del presidente de la República, Gustavo Petro, quien reaccionó en medio de la agenda internacional que adelanta en Bruselas, Bélgica.

En su cuenta personal de X, el mandatario colombiano notificó a las autoridades de Medellín que sí irá una misión internacional de derechos humanos para verificar los hechos violentos en la marcha pro-Palestina.

El presidente Gustavo Petro, el 10 de octubre de 2025 en Bruselas, Bélgica. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“La misión internacional y la verdura de derechos humanos irá a Medellín y verificaremos los hechos. Si lenguaje grosero con la Presidencia, no me importa. En Medellín se aplica la ley y la Constitución (sic)”, subrayó el jefe de Estado.

Por último, dejó de presente: “No mandamos a hacer marchas a menos que sean para dialogar con la Presidencia. El derecho a reunión se respeta. Y si hay una parapolicía rompiendo violentamente ese derecho, se investigará penalmente”.

