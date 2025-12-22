Iván Duque le responde a Gustavo Petro por la crisis fiscal y la deuda: “Quien nos criticaba la incrementó irresponsablemente”

Hace poco, el presidente Gustavo Petro publicó fuertes críticas sobre la situación fiscal de país y responsabilizó a decisiones tomadas en la administración anterior por la falta de liquidez y las dificultades para cumplir con pagos a contratistas estatales.

Esa queja —que incluyó referencias a medidas como el congelamiento del precio de la gasolina y su impacto en el FEPEC— desató un cruce público entre el actual gobierno y el ya terminado de Iván Duque.

Frente a esos señalamientos, el expresidente Iván Duque salió a responder en sus redes sociales. Duque aseguró que, al terminar su mandato, la deuda bruta del Gobierno central proyectada para 2023 era de 55,1 % del PIB y que, desde entonces, “quien nos criticaba” la habría llevado hasta cerca del 65 % del PIB.

En su mensaje, el exmandatario defendió la gestión económica durante la pandemia y cuestionó decisiones recientes del Ejecutivo que, a su juicio, han incrementado el endeudamiento del país.

Duque también comparó dos formas de endeudamiento. Señaló que su gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para un crédito flexible durante la pandemia, mientras que —según él— la administración actual estaría endeudando al país con “un privado desconocido, a un costo mucho mayor”.

Otra parte central de su respuesta fue la crítica a la eventual declaratoria de una “emergencia económica”. Duque afirmó que esa figura sería inconstitucional y permitiría imponer más impuestos “al servicio del derroche y la corrupción”, y advirtió que, a su juicio, esa decisión afectaría el dinamismo empresarial y la atracción de inversión.

El contexto de fondo de este cruce es la difusión, a mediados de diciembre, de una comunicación del Programa Anual de Caja (PAC) del Ministerio de Hacienda, en la que se detalla el cronograma de giros para el cierre de la vigencia.

En ese correo, dirigido a entidades del Estado, se indicó que los recursos para órdenes de prestación de servicios con corte a noviembre se pagarían con cargo a diciembre y que los servicios prestados en diciembre quedarían para enero. Posteriormente, desde el Ejecutivo se explicó que el esquema corresponde a mecanismo de pagos “mes vencido”.

Gustavo Petro también ha vinculado la estrechez fiscal y el aplazamiento de giros con decisiones tomadas durante la administración anterior. El mandatario también ha señalado que la no aprobación de una ley de financiamiento en 2024 complicó el panorama fiscal en este año, y ha mencionado montos asociados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPEC) para sustentar sus críticas.