Filippo Grandi se despide de Acnur con un reconocimiento al expresidente Iván Duque por la atención a refugiados venezolanos: “Compromiso y coraje”

El alto comisionado destacó las políticas que implementó la administración de Iván Duque.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 9:05 p. m.
Filippo Grandi e Iván Duque.

Filippo Grandi terminó su periodo como Alto Comisionado de los Refugiados y en su discurso de despedida le dejó un mensaje a Colombia sobre las políticas públicas que ha implementado el país para la inclusión de los venezolanos.

Grandi afirmó que en el último año los refugiados se convirtieron en “chivos expiatorios” y que el sufrimiento de estas personas fue utilizado como un mecanismo para obtener ganancias, tantos desde sectores políticos como por parte de los ilegales.

Sin embargo, destacó que en ese escenario hubo países que respaldaron a los desplazados internacionales que tuvieron que huir de sus territorios de origen porque su vida estaba en riesgo si se quedaban allí, como el caso de Colombia que implementó el Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos durante la administración de Iván Duque.

Contexto: Estados Unidos amplía el muro en la frontera con México para frenar la migración

“El mismo compromiso y valentía inspiraron la decisión pionera de Colombia de aprobar el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos desplazados en 2021, beneficiando a cerca de 2 millones de refugiados y migrantes venezolanos. Un momento culminante de mi mandato como Alto Comisionado y un ejemplo al que recurro con frecuencia”, destacó Grandi.

Iván Duque presidente de Colombia con el director de la Oficina del Alto Comisionado de ONU para los Refugiados Filippo Grandi.
En uno de los encuentros que sostuvieron el expresidente Iván Duque con el director de la Oficina del Alto Comisionado de ONU para los Refugiados Filippo Grandi.

El saliente comisionado destacó que para entonces el mundo aún enfrentaba las consecuencias de la covid-19 y, pese a esto, la administración Duque decidió regularizar a los ciudadanos venezolanos que llegaron al país huyendo de la emergencia humanitaria compleja que agotó las oportunidades para quienes vivían en Venezuela.

“Recuerden que, en ese momento, el mundo aún se encontraba en medio de una pandemia global que nos afectaba a todos. Sin embargo, el entonces presidente Duque comprendió que brindar a los refugiados y migrantes venezolanos acceso a residencia, empleo y servicios beneficiaría tanto a los venezolanos como a sus anfitriones colombianos. Y tenía razón”, comentó el saliente comisionado.

Además de los venezolanos, otros refugiados de Sudán, Ucrania, Gaza y Mianmar necesitan políticas de acogida, por lo que el funcionario invitó a que el Pacto Mundial sobre los Refugiados sea la hoja de ruta para tratar estos casos.

Sumado a esto, destacó los esfuerzos de Kenia, Etiopia, Rwanda y Brasil para implementar políticas de inclusión de los refugiados dentro de las comunidades. En ese punto, recordó que la incorporación de estas personas a las dinámicas sociales tiene un costo que no puede estar únicamente en manos de los países receptores.

Contexto: Los retos que enfrentan más de 2.8 millones de migrantes y población refugiada en Colombia

“Hoy, sin embargo, no quiero detenerme en estos desafíos. De hecho, el camino hacia la protección es largo, estrecho y difícil. Inevitablemente, habrá más contratiempos en el camino. Siempre lo hemos sabido, así como siempre hemos sabido que la compasión y la solidaridad serían ignoradas y ridiculizadas. No podemos permitir que eso nos desanime, y simplemente no nos desanimaremos. En cambio, debemos recordar siempre que, como Zakia describió con tanta gracia en nombre de millones de refugiados, la solidaridad salva vidas”, apuntó.

Filippo Grandi advirtió que los países receptores de refugiados deben recibir apoyo financiero para que los avances en materia de protección de estas personas no resulten erosionados.

