Iván Name dice que solo se referirá al escándalo en el que está involucrado por caso de la UNGRD en los estrados judiciales

El presidente del Senado, Iván Name, se refirió al escándalo de supuesta corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), en el que terminó salpicado por exdirectivos de esa entidad, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla. Ambos dijeron que supuestamente se le entregaron a Name 3.000 millones de pesos en efectivo para ayudar a tramitar las reformas del Gobierno.

Por eso, considera que no se referirá públicamente a ese hecho. “De ahí que me abstenga a hacer pronunciamiento alguno, diferente a los que corresponden en los estrados y actuaciones judiciales”, afirmó.

“La reforma no era para jugar, era para salvar el sistema de salud”: presidente Petro le respondió a Iván Name

Asimismo, fue enfático en que solo se pronunciará ante esas instancias y no públicamente. “Todos mis pronunciamientos los haré como corresponde: exclusivamente ante los jueces de la República, con apego a la Constitución y la Ley”, afirmó Name.

Name ha dicho que no tiene que ver con el entramado. | Foto: Colprensa

“Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle…. la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos… Ese contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”, contó Pinilla en entrevista con Vicky Dávila, directora general de SEMANA.