Jennifer Pedraza llama “acoso” al incómodo momento que hizo pasar Petro a una funcionaria en alocución: “La toca sin su consentimiento”

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, se refirió al incómodo momento que le hizo pasar el presidente Gustavo Petro a una funcionaria en medio de una alocución.

La acción quedó grabada en video cuando el jefe de Estado estaba en tarima junto a Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en un evento regional en el Cauca.

Petro le dio la palabra a Miranda para que entregara detalles sobre los programas de lucha contra las drogas que se concentran en la erradicación de cultivos lícitos en zonas clave del territorio nacional.

Luego de que terminó su intervención, Petro tomó la palabra: “Gloria, como todas las funcionarias del gobierno del cambio, es hermosa. Cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos dicen que son novias mías (risas). Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos (risas)”.

El presidente Gustavo Petro y la funcionaria Gloria Miranda. | Foto: Cuenta en X: @SoySustitucion

Ante este momento, la congresista, quien le ha hecho oposición al Gobierno Petro, le respondió con contundencia por lo sucedido y rechazó la situación.

“Esto es inadmisible para nosotras, las feministas. El presidente acosa en plena alocución presidencial a una funcionaria, se refiere a su aspecto, la hace sentir incómoda (evidentemente) y la toca sin su consentimiento, mientras otras aplauden como focas”, dijo Jennifer Pedraza en su cuenta de X.

Esa acción del presidente desató todo tipo de comentarios, pero lo que llamó más a la atención fue la reacción de la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, quien ante el momento incómodo soltó una risa.

Sin embargo, Petro, al parecer, ‘orgulloso’ de lo que hizo con la funcionaria, él mismo compartió el video en su cuenta personal de X donde agregó un mensaje: