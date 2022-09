Jennifer Pedraza no le perdona a Álex Flórez que esté enredado en escándalo que incluye “patrocinio de redes de explotación sexual”; dice que es imposible confiar en él

El bochornoso hecho que protagonizó Álex Flórez, senador de la República por el Pacto Histórico, a las afueras del Hotel Caribe en Cartagena, sigue dando de qué hablar en la opinión pública.

En el video que se mueve a través de las redes sociales y diferentes medios de comunicación, se puede ver cómo el senador insultó a integrantes de la Fuerza Pública por no dejar entrar a una dama de compañía que estaba con él, la cual, según conversación de Flórez con SEMANA, no era menor de edad como muchos especulaban.

Debido a estos hechos, diversos sectores han pedido la renuncia de Flórez del Congreso de la República después de ser protagonista de lo sucedido y, además, según Diana Marcela Otavo, ejecutiva nacional del partido, por haber tenido “reiterados comportamientos violentos contra mujeres”.

Compañeras de @MujeresPolo recordamos que en Marzo de 2022 solicitamos que no se le permitiera a @AlexFlorezH ser Senador por el @PactoCol por sus reiterados comportamientos violentos contra mujeres.



No nos equivocamos en ese momento, no nos equivocamos ahora. Debe renunciar. pic.twitter.com/W0m2aJicQ0 — 🌈Diana Marcela Otavo Morales (@dianamotavo) September 5, 2022

Luego de lo sucedido, entre las personas que manifestaron inconformidad con estos actos por parte del senador está la congresista Jennifer Pedraza, quien a través de su cuenta oficial de Twitter ha dejado ver lo que, para ella, significa una situación de “violencia de género” y “explotación sexual”.

“A las denuncias previas por violencia de género contra Álex Flórez se suma este escándalo que incluye patrocinio de redes de explotación sexual que afectan de muchas maneras a mujeres en Cartagena. Nada que ver con el alcohol. Es imposible confiar en una persona así”, escribió Pedraza.

A las denuncias previas por violencia de género contra @AlexFlorezH se suma este escándalo que incluye patrocinio de redes de explotación sexual que afectan de muchas maneras a mujeres en Cartagena. Nada que ver con el alcohol. Es imposible confiar en una persona así. — Jennifer Pedraza S (@JenniferPedraz) September 5, 2022

La congresista, definida feminista, también dijo: “Uno no puede decir que su prioridad en el Congreso son las mujeres y salir a ‘rodear’ y defender a un machista”. El hilo continúa diciendo que, para que quedara claro, se estaba refiriendo a Álex Flórez.

Cabe resaltar que, luego de este capítulo, el congresista publicó el pasado domingo un video en el que reconoce que tiene problemas con el licor y, de hecho, sostiene que “ha tocado fondo”.

“Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error. Seguiré trabajando con humildad por mejorar”, dijo el congresista junto a un hilo en Twitter, con videos, en los que evidencia su situación.

De acuerdo con su relato, él sí tiene problemas con el licor. “Estos días no han sido nada fáciles para mí. Quiero reconocer que tengo problemas con el licor (...), he tocado fondo y el problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia, con mis amigos. Lamento y es triste que personas se burlen de esta situación. Hace tiempo había iniciado un tratamiento, pero lo abandoné creyendo que yo podía superarlo solo. Reconozco que no es así, que necesito ayuda”, agregó, al señalar que retomará dicho tratamiento.

Flórez era tristemente conocido por ser quien le dio un codazo a la entonces candidata y hoy senadora Susana Boreal para poder estar junto a Gustavo Petro en un acto público.

Sus hechos recordaron el episodio del senador Eduardo Merlano, quien se inmortalizó por haberle gritado a un policía: “Usted no sabe quién soy yo”. Este episodio le costó a Merlano una inhabilidad de diez años y un llamado a indagatoria en la Corte Suprema de Justicia.

A Flórez también se le puede ir hondo. La Procuraduría ya le abrió una indagación preliminar, para la cual pidió realizar algunas pruebas. Entre ellas está tomar la declaración de los policías agredidos y solicitar al Hotel Caribe las copias de los videos de seguridad.