Juan Diego Gómez presentó su estrategia de seguridad para la Gobernación de Antioquia

“Yo quiero ser el Gobernador de los empresarios, quiero trabajar de la mano con la empresa privada, en Medellín y el Área Metropolitana, pero también en las otras ocho subregiones del departamento, que es justamente donde más nos necesitan. No tiene sentido que los empresarios de nuestro departamento, no cuenten hoy con el apoyo y el respaldo del gobernador, se sientan solos y crean que las problemáticas a las que se enfrentan a diario, ya no tienen solución”, dijo Juan Diego Gómez Jiménez.