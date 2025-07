Juan Manuel Santos se va de frente contra el proyecto del Gobierno Petro que busca darle beneficios a grupos criminales

Y aunque no se conoce el texto final, lo que se ha conocido ha generado una gran polémica en el país al considerar que sencillamente es un proyecto para beneficiar a los victimarios y afectar a las víctimas.

“Creo que presentar un proyecto de ley cuando uno no tiene nada claro sobre las negociaciones con estos grupos generales, ni quiénes son, ni cuántos son, ni cuál es el objetivo, me parece que sería un salto al vacío y una irresponsabilidad. Por eso espero que el Congreso no vaya a aprobar ese proyecto de ley", reiteró.