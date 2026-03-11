Política

Jueces escrutadores de Tumaco rechazan acusación de Petro de supuesto fraude: “Actuamos conforme a la ley”

Los funcionarios le contestaron al mandatario luego de que el presidente los acusara de supuestamente cometer fraude electoral.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 6:55 p. m.
El presidente Petro acusó a la mujer y los jueces lo desmintieron.
El presidente Petro acusó a la mujer y los jueces lo desmintieron. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

El presidente Gustavo Petro ha intentado replicar el mensaje de un supuesto fraude electoral desde antes de que se llevaran a cabo las elecciones y ahora cuando se realizan las labores de escrutinio por el parte de jueces de la República.

“Una señora escrutadora marcando formularios electorales días después de la elección de la ciudadanía. Es evidente por qué tanta propaganda oficial para votar en consultas, a quién beneficiaban y por qué de las casillas en blanco”, afirmó el mandatario recientemente.

Ante esos señalamientos, los jueces del Circuito Judicial de Tumaco, quienes hacen parte de las comisiones escrutadoras del municipio, le respondieron al mandatario porque consideran que son acusaciones sin fundamento que afectan la honra de la funcionaria, que simplemente estaba realizando su trabajo.

Los payaneses y caucanos participaron en las conformación del nuevo congreso.
Los miembros de la comisión escrutadora le respondieron al mandatario. Foto: Francisco Calderón

“Rechazamos, de forma conjunta y unánime, el aleve atentado contra la honra y dignidad de una de nuestras compañeras, al pretender poner en duda la rectitud y honestidad en el cumplimiento de la función de escrutadora”, aseguraron.

Igualmente, dijeron que ven con “profunda preocupación” que presidente haya hecho esta acusación “de manera ligera” y “se haya prestado para hacer eco de un video tendencioso que busca poner en duda la integridad, transparencia e imparcialidad de los señores jueces del Circuito de Tumaco”.

Aclararon que la comisión escrutadora no ha alterado los resultados electorales sino que han actuado conforme a la ley.

“Ante las evidentes falencias e inconsistencias que se presentan en los formularios E-14, diligenciados por los jurados de votación, se hace necesario, de conformidad con la ley electoral, realizar el reconteo, actividad que se adelanta de manera pública, en presencia de candidatos, Ministerio Público, Registraduría, testigos y personas que han acudido al recinto”, afirmaron.

Por eso, exigieron a las autoridades distritales que puedan adoptar las medidas necesarias para que se garantice el desarrollo del escrutinio. “Informamos que se iniciaran las acciones legales pertinentes, y reiteramos el apoyo irrestricto a nuestra compañera juez”, dijeron.

El presidente Gustavo Petro ha recibido críticas desde Ecuador, por las acciones contra estructuras criminales que se dedican al narcotráfico.
El presidente Gustavo Petro ha insistido en la idea de un fraude electoral. Foto: Presidencia

Los jueces grabaron un video en el que le reclamaron al mandatario por sus declaraciones y esos señalamientos en contra de la funcionaria. Aclararon que no se trataba de ningún fraude electoral, sino de información tendenciosa que buscaba poner en duda la integridad de los jueces de Tumaco.

En los últimos días, el mandatario y sectores del petrismo han insistido en supuestas alertas de fraude, sin embargo, la Registraduría y otras entidades han confirmado que el proceso electoral se llevó a cabo con total normalidad y que se ha garantizado la legitimidad del proceso.