Política

Katherine Miranda arremetió contra Gustavo Petro por la deuda externa del país: “Mentiroso; no nos crea pendejos”

La congresista le reclamó al mandatario por las cifras que presentó. Dijo que el expresidente Duque se endeudó menos en la pandemia del covid-19.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 8:05 p. m.
Katherine Miranda cuestionó a Gustavo Petro.
Katherine Miranda cuestionó a Gustavo Petro. Foto: SEMANA

El anuncio de la deuda externa de Colombia por casi 5.000 millones de dólares en medio del Gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado todo un debate económico y político en el país.

El mandatario terminó enfrentado con varios de sus contradictores que lo han cuestionado por esta decisión que tomó y que impacta las finanzas del país y el bolsillo de los colombianos.

Una de las que lo criticó fue la representante a la Cámara y candidata al Senado por el Partido Verde, Katherine Miranda, quien dijo que supuestamente Petro estaba confundiendo las cifras.

La congresista compartió una gráfica en la que se muestra el histórico de esta cifra en los últimos diez años. “Mentiroso, usted está confundiendo tasas en pesos con tasas en dólares. No sabemos si es ignorancia o un intento deliberado de engañar. Colombia no pasó del 12 % al 5,9 % en dólares. El 12 % es una tasa en pesos. El 5,9 % es en dólares, y sigue siendo alta frente a la región, como lo muestra la gráfica comparada con Chile, México y Brasil”, dijo la congresista.

Katherine Miranda.
Katherine Miranda. Foto: X Katherine Miranda

Además, lo cuestionó porque según ella en pandemia el expresidente Iván Duque se endeudó en dólares al 2,3 %, mientras que Petro se estaría endeudando cerca de 6 %.

La costosa factura que deja la mayor emisión de deuda externa en la historia de Colombia

“Eso no es un ‘logro’. Eso es endeudarse más caro y maquillar la realidad con cifras incomparables. ¡No nos crea pendejos!“, afirmó Miranda.

Petro le había contestado una crítica a la representante Carolina Arbeláez diciendo que el último endeudamiento del país había sido producto de la gestión del expresidente Duque, llevando a pagar créditos hasta del 13 %. Y cuestionó que el Congreso haya hundido la Ley de financiamiento por lo que según Petro se disparó la tasa de riesgo.

Katherine Miranda y Gustavo Petro
La congresista le reclamó al presidente Gustavo Petro. Foto: GUILLERMO TORRES / JUAN CARLOS SIERRA -SEMANA

“Es como si un ciudadano tiene una deuda sobre su casa de muy alto interés y a ella van a embargar y logra un crédito mucho más barato y paga el caro. ¿Sabe qué pasa?: ¡Que se salvó la casa!”, se defendió Petro.

La representante Carolina Arbeláez había criticado al mandatario por celebrar como un logro haberse endeudado por casi 5.000 millones de dólares con tasas de hasta 6,5 %.

“Eso no es éxito, no engañen, es deuda cara para financiar el 2026 en pleno año electoral. El costo de esa emisión implica más servicio de deuda, mayor presión fiscal y menos espacio para inversión pública. Irresponsables de principio a fin”, cuestionó Arbeláez.

