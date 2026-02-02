Katherine Miranda reveló la millonaria cifra que recibiría Iván Cepeda si el CNE le da vía libre para participar en la consulta del Frente por la Vida y resulta ganador

La decisión del Consejo Nacional Electoral de habilitar o no al candidato Iván Cepeda para que participe en la consulta del Frente por la Vida el próximo domingo 8 de marzo, tiene a todos los sectores políticos del país en máxima alerta.

Las razones son varias: Si el CNE, jurídicamente, le permite a Cepeda hacer parte de esa consulta, garantizará que la izquierda llegue unida a la primera vuelta presidencial, tal como lo contempla el presidente Gustavo Petro, porque podría repetirse la historia del 2022 cuando él ganó la consulta del Pacto Histórico frente a Francia Márquez, Camilo Romero y al pastor Alfredo Saade.

Pero más allá de eso, si la inscripción de Cepeda se mantiene firme y él gana la consulta del 8 de marzo, recibiría una millonaria suma de dinero, según reveló la congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, una de las demandantes que pidió al CNE revocar la inscripción del político de izquierda.

Katherine Miranda congresista y aspirante al Senado Foto: Guillermo Torres / Semana

“Cepeda ya participó en la consulta del Pacto Histórico el 26 de octubre de 2025, donde hicieron una consulta entre diferentes partidos y ganó. Hubo una reposición de votos importante. Ahora, el Pacto quiere hacer una nueva consulta interpartidista donde participó el candidato ganador”, explicó Miranda.

Y argumentó que si Iván Cepeda vuelve y gana la consulta de marzo, podría obtener por reposición de votos “entre 30.000 y 40.000 millones de pesos”.

Ese dinero, a juicio de distintos sectores políticos, le permitiría tener una ventaja financiera frente a los demás competidores por la presidencia en la primera vuelta.

El Consejo Nacional Electoral, Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: SEMANA / Presidencia

Las cuentas de Katherine Miranda son sencillas.

En la consulta de octubre de 2025, Cepeda obtuvo 1.300.000 respaldos aproximadamente y el valor del voto de una consulta presidencial, según una reciente resolución del Consejo Nacional Electoral, es de 8.287 pesos; es decir, actualmente, el candidato presidencial del Pacto Histórico tiene asegurados 10.773 millones de pesos por reposición.

La cifra podría duplicarse en la consulta de marzo porque, probablemente, más colombianos acudan a las urnas, ya que en la misma jornada se elegirá el nuevo Congreso. Y Cepeda, según los más recientes sondeos de opinión, podría ser el ganador del Frente por la Vida, donde compiten Roy Barreras y Camilo Romero.

El CNE aún no ha definido la suerte de Cepeda. Foto: Colprensa/Montaje:SEMANA

Precisamente, este lunes, 2 de febrero, los magistrados del Consejo Nacional Electoral Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry determinaron en su ponencia en favor de la continuidad de Iván Cepeda en la consulta de marzo, que podría cobrar doble por reposición de votos.

“En el presente caso, algunos solicitantes sostienen en sus escritos que la participación del ciudadano Iván Cepeda Castro en la consulta ‘interpartidista’, convocada para el 8 de marzo de 2026, implicaría una doble erogación de recursos públicos, en la medida en que el Estado ya habría financiado la consulta presidencial celebrada el 26 de octubre de 2025, activándose nuevamente el régimen de financiación estatal y reposición de gastos por votos obtenidos. Sin embargo, dicho planteamiento parte de una premisa jurídicamente incorrecta al asumir que ambas consultas tienen la misma naturaleza y efectos, cuando la realidad normativa y fáctica demuestra lo contrario”, coinciden los magistrados.

En este contexto, para los magistrados del CNE resulta claro que “cada consulta constituye un mecanismo electoral autónomo, con sujetos convocantes distintos, finalidad propia y efectos jurídicos independientes y, en consecuencia, la financiación estatal no se activa por la identidad del ciudadano que participe en ellas, sino por la realización válida del mecanismo previsto en la Constitución y desarrollado por la ley. Así, cada consulta válidamente convocada constituye un hecho generador autónomo del derecho a la reposición de gastos, siempre que se cumplan los requisitos legales”.