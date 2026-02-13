Política

La izquierda llama a movilizaciones tras la suspensión provisional del decreto del salario mínimo: "Invito al pueblo trabajador"

La decisión del alto tribunal generó una tormenta política en el país.

Redacción Nación
13 de febrero de 2026, 12:19 p. m.
El Consejo de Estado suspendió, provisionalmente, el decreto a través del cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro estableció el aumento del salario mínimo de este año en curso.

Se trata del incremento equivalente al 23,7 % anunciado por el Gobierno a finales del año pasado y sobre el cual se interpusieron varias demandas, que fueron estudiadas por el Consejo de Estado.

En medio de la tormenta política que ha generado el reciente anuncio sobre el salario mínimo, sectores de izquierda han llamado a los colombianos a salir a las calles. De hecho, a través de un mensaje en X, el presidente Gustavo Petro señaló al finalizar su pronunciamiento: “Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener, invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto. El poder judicial debe saber que el Gobierno se debe al voto que lo eligió y a la Constitución Nacional”.

Por su parte, el precandidato presidencial Roy Barreras invitó a los colombianos a “las plazas”, luego de señalar que la decisión del Consejo de Estado es una “afrenta, es insensible”.

Convoco a los colombianos a movilizarse porque hay que defender el salario vital”, destacó Barreras en su cuenta en X.

Por su parte, la exprecandidata del Pacto Histórico, Carolina Corcho, calificó de “aberrante” la decisión del alto tribunal, motivo por el cual también dijo que apoyaba una movilización nacional.

“Apoyamos la convocatoria a la movilización y al paro nacional con el objetivo de derogar este auto que atenta contra la vida digna de nuestro pueblo. ¡A las calles! ¡Al paro nacional!”, indicó Corcho en parte de su mensaje en X.

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda también llamó “a la movilización pacífica, pero resuelta y enérgica”. Junto al video que compartió en X, publicó un escrito en el que dijo: “Difícilmente, se puede pensar en una medida más injusta y arbitraria con los trabajadores”.

Entratanto, el precandidato presidencial Daniel Quintero opinó que era “indignante” el anuncio del alto tribunal sobre la suspensión provisional del decreto del salario mínimo. En tal sentido, también invitó a movilizaciones.

“Indignante la decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo. El pueblo debe manifestarse masivamente en las calles ante este atropello a sus derechos”, señaló Quintero en X.

