La mamá de Juan Daniel Oviedo reconoce que es difícil para la familia verlo en política; dice que es su “niño consentido”

Myriam Arango Bedoya es la madre de Juan Daniel Oviedo, la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia y concedió una amplia entrevista en la más reciente edición impresa de SEMANA.

Contrario a lo que muchos creerían, a Arango Bedoya le gusta ver feliz a su hijo, pero reconoce que la política no es el mejor escenario profesional en el que le hubiera gustado verlo. Entre otras razones porque le duele- como madre- ver el maltratato y la agresividad en las redes sociales y en otros escenarios contra su hijo.

MIRIAM ARANGO, MAMÁ DE JUAN DANIEL OVIEDO. MARZO 12 DE 2026 Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“¿Le parece fácil la política? Escuchar a los seres humanos decir las bestialidades que dicen, las ofensas. Él fue un niño consentido, yo lo puse en un pedestal. Nosotros nos arreglábamos impecablemente porque venía Juan Daniel al apartamento. A las niñas (sobrinas de él) les decíamos que, por favor, había que aprender a comer porque venía el tío. Para nosotros, el rey. Y verlo ahora en política, difícil", le contó a este medio.

Dijo que la política para ella “no ha sido importante. No crean que digo: ‘Ay, qué dicha, anhelo ser fulana’. Nada. Acompaño a Juan Daniel y, en lo que pueda ayudar, lo hago, pero me distancié muchísimo porque no me sentía contenta de verlo metido en la política”.

Myriam no entiende de dónde Juan Daniel sacó la vena política porque en su casa no hubo figuras destacadas en ese ámbito.

MIRIAM ARANGO, MAMÁ DE JUAN DANIEL OVIEDO. MARZO 12 DE 2026 Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“A nadie. No sé de dónde cogió ese virus. Es un virus, la política es como una enfermedad. Ni por parte del papá de él ni de mi familia. Le caminé mucho Bogotá en su candidatura a la alcaldía, lo ayudé a recoger firmas, lo ayudo en lo que pueda, pero que yo esté feliz, rozagante, no. No puedo decir mentiras”, dijo.

Prueba de ello es que SEMANA le dijo que él podría convertirse en el próximo vicepresidente de Colombia y ella, sin mayor emoción, respondió: “Si es para él lo mejor, lo acompañaré”.

Y su vida, como madre, puede cambiar, le insistió este medio. “No, por eso quiero irme a vivir a un pueblo”.

Y es que Miriam no es de izquierda ni de derecha, pero le está tocando vivirla. “¿Por qué?”, pregunta. Quiere seguir viviendo en el anonimato y con la libertad que siempre ha tenido, así su hijo obtenga el cargo de vicepresidente.

“Ni de izquierda ni de derecha. Mi santo padre, Plutarco Arango, fue liberal a morir. Y el papá de Juan Daniel era conservador. Para mí, el día de votación era casi una tragedia. Mi papá, a las seis de la mañana, me pedía el café y me invitaba a votar. Y mi esposo me decía: ‘Cuidadito’. En otra oportunidad les dije a ambos: ‘No vuelvo a votar por nadie’. Y volví a votar por Juan Daniel”, expresó.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se inscribieron formalmente en la Registraduría para las elecciones presidenciales Foto: Guillermo Torres / Semana

Tiene 75 años y sigue trabajando. Viaja una o dos semanas a Estados Unidos, compra y vende ropa. Así se ha ganado la vida desde hace décadas y promete seguirlo haciendo.

SEMANA le preguntó qué opinaba sobre Paloma Valencia y ella respondió: “Soy imparcial. Me gusta Juan Daniel Oviedo. Sé que él ha estado cercano al Centro Democrático con María del Rosario Guerra, los respeto a todos, pero no puedo decir si me gusta o no. No soy política, no me gusta ni la entiendo".