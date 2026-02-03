Política

La petición que le hizo Gustavo Petro a Donald Trump sobre la Toma del Palacio de Justicia y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán

El mandatario pidió que se puedan desclasificar archivos para conocer más información sobre esos hechos históricos para el país.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 10:17 p. m.
Petro y Trump se encontraron este martes en la Casa Blanca.
Petro y Trump se encontraron este martes en la Casa Blanca. Foto: @Infopresidencia | Gobierno de Colombia

El presidente Gustavo Petro se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca. Entre los temas que conversaron durante dos horas hubo uno que llamó la atención y es que el mandatario colombiano le pidió a su homólogo desclasificar investigaciones que ha hecho la inteligencia norteamericana sobre sucesos históricos que han ocurrido en el país, como el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y la Toma del Palacio de Justicia.

Petro dijo que le pidió a Trump “desclasificar los archivos secretos alrededor de dos grandes temas de nuestra historia que no tienen que ver con el presente pero son importantes. Uno, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, 9 de abril de 1948, que pasó por la inteligencia norteamericana; y otra, el Palacio de Justicia de 1985″.

Según contó Petro en entrevista con Julio Sánchez Cristo, en Caracol Radio, ante la solicitud Trump le preguntó si creía que Estados Unidos tenía algo que ver con esos hechos. Petro le aclaró que no, pero que le interesaba saber qué información tenía el Estado norteamericano sobre esos episodios.

Gustavo Petro y Donald Trump.
Petro y Trump conversaron sobre distintos temas. Foto: La Casa Blanca

“Me preguntó si creía que Estados Unidos estaba metido en esos hechos y yo le dije que no. Son hechos que ocurrieron entre nosotros pero sí queremos saber qué pasa por esos archivos de inteligencia y hacerlos públicos”, contó Petro.

El mandatario relató que esa era una petición que le había hecho en su momento al expresidente Joe Biden, pero que nunca fue cumplida, por lo que le entregó a Trump las cartas de esa solicitud que en ese entonces no fueron atendidas.

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: estas son las imágenes del encuentro

Petro también se refirió al caso del “colombian official 3″, una persona de la que aún no se ha revelado su identidad pero que tendría relación con el entramado de Odebrecht en Colombia.

El mandatario dijo que Trump no le contó quién era pero que él sí está “obsesionado” en saber quién sería ese personaje y que es fundamental saber quiénes recibieron esos sobornos.

Reunión entre gustavo Petro y donald Trump en la Casa Blanca, este martes 3 de febrero de 2026.
Petro dijo que tuvo una buena conversación con Trump. Foto: Presidencia de la República de Colombia

Petro dijo que no hablaron del panorama electoral del 2026. Sin embargo, dijo que con el encargado de negocios, John McNamara, sí habló del tema y le dijo que si llegase a ser presidente alguien que piense como él, Estados Unidos no debería tener algún temor de que se vaya a cambiar la posición que ha mantenido su Gobierno.

El mandatario colombiano dijo que lo mejor que se puede hacer es conversar mirándose a los ojos para evitar cualquier hecho de violencia. “Lo que tenemos es que lograr eso, que nos hablemos con la verdad y que construyamos conjuntamente los caminos para solucionar los problemas”, afirmó.

