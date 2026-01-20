POLÍTICA

La Registraduría denunciará a dos candidaturas a la Presidencia porque presentaron firmas falsas: “Graves irregularidades”

El registrador Hernán Penagos adelantará las denuncias.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 9:24 p. m.
Hernán Penagos Fachada Registraduria General del Estado Civil
Hernán Penagos Fachada Registraduria General del Estado Civil Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La Registraduría no se quedará quieta frente a dos grupos significativos de ciudadanos que radicaron las firmas para avalar a sus candidatos a la presidencia en el 2026, porque según el organismo electoral, incurrieron en “graves irregularidades”.

Se trata de las campañas presidenciales de Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao, dos ciudadanos colombianos que no lograron acreditar la totalidad de las firmas exigidas para validar estas aspiraciones.

Hernán Penagos Registrador nacional
Hernán Penagos, registrador nacional. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Los directivos de esas campañas presentaron ante la Registraduría formularios en blanco, planas elaboradas por una sola persona, fotocopias, firmas falsas y otras impresas desde archivos digitales, confirmó el registrador a través de un comunicado de prensa.

“La Registraduría Nacional presentará la denuncia correspondiente frente a los grupos significativos de ciudadanos de Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao por encontrar formularios en blanco, fotocopias de los formularios diligenciados, planas hechas por una misma persona y formularios con firmas de apoyo impresos desde archivos digitales", informó textualmente la entidad.

colombianos a votar votaciones
Con la validación de las firmas, los precandidatos podrán inscribirse oficialmente a la presidencia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es de recordar que, de conformidad con el Artículo 7 de la Ley 996 de 2005, los comités debían presentar mínimo 635.216 firmas de apoyo ante la Registraduría, equivalentes al 3% del número total de votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022 (21.173.842), se lee en el documento.

La Registraduría confirmó que de los 21 candidatos que presentaron las firmas para su revisión, solo 15 cumplieron con el número exigido en la ley. Otros seis no lo consiguieron. De estos, dos son los que serán denunciados por las irregularidades que cometieron durante el proceso.

Y es que el proceso de revisión de cada una de las firmas no es tan sencillo como parece porque, como si fuera poco, en el 2026 el número de firmas para las elecciones presidenciales aumentó en un 179,71% frente a los apoyos recibidos para las elecciones presidenciales de 2022 (10.218.660).

Mauricio Lizcano entregó 1.839.930 firmas ante la Registraduría para avanzar en su aspiración presidencial.
El proceso de revisión de firmas por parte de la Registraduría no es tan sencillo como parece. Foto: Prensa Mauricio Lizcano

“Por un lado, tenemos una herramienta de analítica de datos e inteligencia artificial que cruza las bases de datos de las firmas con el Archivo Nacional de Identificación y con el censo electoral. De otro lado, tenemos un grupo de grafólogos que revisa trazos sobre algunas incidencias que reporta la herramienta de analítica e inteligencia artificial y, por último, tenemos un equipo de más de 400 supernumerarios que están haciendo revisión manual de gran parte de esas firmas”, explicó el registrador Hernán Penagos.

Ya, con el aval de las firmas por parte de la Registraduría, los precandidatos tienen el pase asegurado para inscribir sus candidaturas a la presidencia desde el próximo 31 de enero hasta el 13 de marzo. Y quienes contemplen hacer parte de una de las consultas interpartidistas pueden inscribirse hasta el 8 de febrero.

El abogado penalista Abelardo de la Espriella se convirtió en el precandidato que más radicó firmas para su estudio (5.049.855). En el orden aparece el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo (2.430.000); el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria (2.316.120); Héctor Olimpo Espinosa (1.894.050), quien se retiró de la contienda electoral; Mauricio Lizcano, Felipe Córdoba, Leonardo Huerta, entre otros.

