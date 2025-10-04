La SAE denunció ataque contra vehículo donde iban funcionarios de la entidad en Atlántico: “Recibieron 14 impactos de bala”

La presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelía Pérez, lamentó el ataque contra una camioneta de la entidad en la que se movilizaba el director territorial en el Caribe, Jaime Avendaño Camacho.

Pérez informó que los hechos ocurrieron en la noche del viernes 3 de octubre de 2025, en la vía que conduce de Baranoa hacia Galapa, Atlántico.

El vehículo fue impactado en repetidas oportunidades por hombres armados que le salieron al paso.

Amelia Pérez. | Foto: SEMANA

“Cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra la camioneta institucional, la cual recibió 14 impactos de bala”, informó la SAE en un comunicado de prensa.

La entidad aclaró que, gracias al blindaje del automotor, ninguno de los ocupantes resultó herido, “aunque todos manifestaron el impacto natural emocional que les generaron los disparos”.

Pérez agregó que, según las primeras hipótesis de la investigación, “el hecho podría estar relacionado con amenazas previas derivadas del ejercicio de las funciones de administración y recuperación de bienes a cargo de la SAE en la región Caribe”.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Ante ese escenario, la presidenta de la entidad hizo un llamado a las autoridades competentes, especialmente a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para revisar y fortalecer los esquemas de seguridad de los funcionarios que enfrentan riesgos por su labor.

De paso, reiteró la necesidad de reasignar esquemas de protección que aún conservan exfuncionarios de la SAE. El objetivo “es que puedan ser destinados a quienes actualmente ejercen funciones directivas y enfrentan amenazas”, destacó la funcionaria.

Amelia Pérez enfatizó que ataques como el ocurrido este viernes no detendrán el compromiso de la SAE con la defensa del patrimonio público.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, analizará lo ocurrido y determinará si es necesario el aumento de protección de los funcionarios de la SAE. | Foto: cortesía/juan carlos sierra-semana

“Cero tolerancia al crimen organizado, la entidad continuará actuando con determinación y firmeza para enfrentar a las mafias y las estructuras delincuenciales en todo el territorio nacional, garantizando siempre la protección de los bienes públicos”, expresó.

Y añadió: “Estos ataques no van a amedrentar el trabajo que realizamos en defensa de los bienes de la Nación. Seguiremos adelante con determinación, buscando las garantías necesarias para continuar enfrentando las mafias y los grupos delincuenciales en todo el territorio nacional”.

A la par, la presidenta de la SAE solicitó a las autoridades investigar con celeridad lo sucedido con el director de la entidad en el Caribe, “para garantizar la protección integral de los equipos de trabajo que cumplen funciones institucionales en todo el país”.