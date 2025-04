Las cinco tormentas que tienen en jaque al magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional

1. Los chats de Sandra Ortiz

Se trata de seis chats de WhatsApp de Ortiz con Fernández y el entonces presidente del Senado, Iván Name. En las últimas semanas, la exconsejera le confesó a los investigadores de la Fiscalía que le entregó 3.000 millones de pesos a Name para garantizar la elección de Fernández en la plenaria del Senado, el 17 de octubre de 2023. Cuatro días antes, el 13 de octubre, según se desprende de los chats, hubo un desayuno al que asistieron Ortiz, Name, Fernández y Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, en la oficina de la Presidencia del Senado.