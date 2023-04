Liliana Rendón ratifica candidatura a Alcaldía de Medellín: “Álvaro Uribe y ‘Fico’ Gutiérrez son responsables de lo que pasa en la ciudad”

SEMANA: ¿Por qué toma la decisión de inscribirse por firmas?

Liliana Rendón: El tema de avales me dejó curtida, no olvide que me dejaron colgada de la brocha cuando hice política con el doctor Álvaro Uribe Vélez, por más de 7 meses. Renuncié al Partido Conservador y recorrí Antioquia de la mano con el expresidente. Ya saben lo que pasó y por eso decidí recolectar firmas. Medellín necesita una mujer como yo para dejar esa polarización que estamos viviendo. La razón por la que hoy está Daniel Quintero en la Alcaldía no es otra distinta a que nos dividimos en Medellín y los responsables son Federico Gutiérrez y Álvaro Uribe, ellos dividieron la votación, cada uno saco sus candidatos pensando más en sus temas personales y políticos.

SEMANA: La recolección de firmas cuesta mucha plata. ¿Cómo está financiando su campaña?

L.R.: Son más de 50 empresarios de todas las esferas. Hay ganaderos, comerciantes, hoteleros, taxistas, finqueros, compañeros de San Andresito, mujeres profesionales del derecho, deportistas, campesinos, tenemos un grupo de más de 15 asociaciones de educadores, la gente de la plaza mayorista, de las plazas de mercado, cuatro asociaciones de vendedores ambulantes y amigos que día a día se suman a esta causa. Ellos nos han dado recursos para sacar esta candidatura adelante.

El Centro Democrático no avaló a Liliana Rendón para la gobernación de Antioquia en 2015. - Foto: Archivo particular

SEMANA: Usted ha tenido un recorrido político importante, fue concejal, representante a la Cámara y después senadora. Sin embargo, llegó a las toldas del exgobernador Luis Alfredo Ramos, condenado por parapolítica. ¿Tiene presentación su candidatura a la Alcaldía de Medellín?

L.R.: Sí claro. Indiscutiblemente, Ramos es un hombre muy importante y muchos de los líderes que hoy tiene el departamento de Antioquia comenzamos con él y muchos hicimos carrera al lado de él. No solo es Liliana Rendón, más de 40 dirigentes del país y de Medellín son hoy lo que son por Luis Alfredo Ramos Botero. El mal momento que está pasando el doctor Ramos, nos tiene que doler a todos, pero respeto profundamente la ley. De ahí a deslegitimar mi candidatura hay un paso muy largo, los temas del él son de él, yo estoy haciendo política desde hace muchos años y lo voy a seguir haciendo.

SEMANA: Empresas Públicas de Medellín e Hidroituango son la joya de la corona en Medellín. ¿Cómo los manejaría?

L.R.: Mire que EPM le transfiere miles de millones de pesos a la Alcaldía y por eso cada peso va a tener vigilancia especial, voy a trabajar de la mano con el Concejo de la ciudad en cada uno de los proyectos que conjuntamente presentemos para los más de 250 barrios de Medellín. Garantizo que ningún niño o niña se volverá a dormir sin alimentos, todos los sectores deben tener más inversión, pero en especial aquellos que nunca han tenido una sola oportunidad. Hidroituango debe ser auditada permanentemente, tenemos que trabajar con la empresa privada y con cada uno de sus socios.

Edificio de Empresas Públicas de Medellín (EPM). - Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

SEMANA: ¿Si usted es electa como alcaldesa, como sería la relación con el Gobierno del presidente Petro?

L.R.: Muy dura su pregunta porque yo soy de derecha. Creo en los empresarios, en el capitalismo, soy amiga de los sectores productivos, de los que generamos empleo, de los finqueros que por años hemos tenido tierras y damos empleo a millones de personas y campesinos. El presidente es legítimamente elegido y sin estar de acuerdo con muchas de sus políticas debemos trabajar con él. No estoy de acuerdo con sus reformas, pero aquí no es importante ni Petro ni Liliana, debemos es trabajar por los ciudadanos de Medellín y de Colombia.

SEMANA: En Medellín hay preocupación por la inseguridad. ¿Cuál es su propuesta en esa materia?

L.R.: Aquí tenemos que trabajar todos los sectores. Empresarios, Policía, Ejército, Fiscalía y la ciudadanía en este propósito, todos tenemos que trabajar con la seguridad privada que hoy existe y esa unión nos puede ayudar mucho en la seguridad.

SEMANA: El tema de la movilidad es otro asunto que preocupa a los habitantes de Medellín. ¿Qué propone?

L.R.: Estamos trabajando con el equipo técnico que tenemos, pero aquí le tengo una noticia porque creo que las propuestas del exalcalde Luis Pérez, deben y pueden ser la solución para Medellín con el tema de las autopistas aéreas y contratación internacional a gran escala. Esta ciudad crece y no tenemos vías, ese es un paso que tiene que dar y yo la tengo clara.

Panorámica de Medellín. - Foto: Cortesía: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

SEMANA: ¿Qué piensa del alcalde Daniel Quintero Calle?

L.R.: Tenemos que mirar es por quién votar y en manos de quién vamos a dejar a Medellín, yo creo que lleno todos los requisitos para suceder al alcalde Quintero porque tengo la experiencia, el carácter y el conocimiento de las necesidades de la gente. Con lo que está pasando con el alcalde creo que tenemos que pasar la página y trabajar de la mano con todos los sectores. Después del 29 de octubre seré la alcaldesa de todos los que votaron y voy a unir a todos los sectores para que trabajemos juntos.