“¡Al Congreso se le respeta! No acepto que el presidente Gustavo Petro nos venga a presionar con marchas y amenazas. Esto no es una dictadura. Que le quede claro que no nos dejaremos intimidar. Colombia merece un gobierno que respete la ley y la independencia de las ramas del poder público y en esto esa virtud está ausente", aseguró la congresista.