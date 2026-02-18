Marelen Castillo presentó tutela tras decisión del CNE de revocar su candidatura al Senado por el Centro Democrático

La representante a la Cámara y candidata al Senado por el Centro Democrático Marelen Castillo insiste en que no habría incurrido en doble militancia, como lo determinó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los últimos días.
Castillo radicó una tutela ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá para que se le pueda reestablecer el derecho que reclama de participar en las elecciones de este 8 de marzo a través de la lista del uribismo al Senado.
La tutela fue presentada luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) la frenara de ese proceso, argumentando que supuestamente estaba incurriendo en una doble militancia, pues el tribunal electoral aseguró que pertenecería a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido del excandidato presidencial Rodolfo Hernández (Q.E.P.D.).
Castillo fue la fórmula vicepresidencial del ingeniero en 2022, quien disputó la segunda vuelta con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.
Gracias al estatuto de oposición, Hernández y Castillo llegaron al Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.
Sin embargo, al poco tiempo de ocupar esas curules se empezaron a develar fuertes diferencias entre ambos por supuestos acuerdos políticos incumplidos. Castillo denunció malos tratos y violencia política por parte del ingeniero en ese proceso.
Fue entonces cuando el ingeniero y las personas cercanas a su equipo decidieron que La Liga dejara de ser un movimiento significativo, por el cual se suscribió la candidatura, para pasar a ser un partido con todos los derechos, como fue reconocido oficialmente después. Sin embargo, Castillo reclama no haber hecho parte de ese proceso.
“Lo que yo estoy reclamando con esta tutela es que se vele por mis derechos constitucionales por el artículo 40 y el 107 de la Constitución Política”, aseguró Castillo.
La congresista dice que tiene derecho a tener la libertad y garantía de asociarse al partido que la representa, en este caso el Centro Democrático. Asimismo, pide que se le conserven sus derechos de participar y ser elegida en el proceso electoral. “Que no se me vulneren estos derechos”, pidió.
Castillo aclaró que no es que no quiera pertenecer a La Liga, sino que realmente nunca ha hecho parte de ese proceso como partido. “Que quede claro cómo uno se vincula a un partido. Yo firmé para ser parte de un grupo significativo, pero cuando se hizo no existían estatutos, nunca participe de su discusión ni los acepté”, agregó la congresista.
En la tutela presentada se dejan como precedentes otros casos en los que el CNE ya ha determinado que no se incurriría en doble militancia por diversos factores, por lo que Castillo pide que se tengan en cuenta estos hechos.