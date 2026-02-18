Política

Marelen Castillo presentó tutela tras decisión del CNE de revocar su candidatura al Senado por el Centro Democrático

La congresista argumenta que no incurrió en doble militancia, porque nunca suscribió los estatutos de La Liga de Gobernantes como partido.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 11:51 a. m.
Marelen Castillo fue la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en el 2022; sin embargo, terminó distanciada del excandidato presidencial.
Marelen Castillo fue la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en el 2022; sin embargo, terminó distanciada del excandidato presidencial. Foto: guillermo torres-semana

La representante a la Cámara y candidata al Senado por el Centro Democrático Marelen Castillo insiste en que no habría incurrido en doble militancia, como lo determinó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los últimos días.

Castillo radicó una tutela ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá para que se le pueda reestablecer el derecho que reclama de participar en las elecciones de este 8 de marzo a través de la lista del uribismo al Senado.

La tutela fue presentada luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) la frenara de ese proceso, argumentando que supuestamente estaba incurriendo en una doble militancia, pues el tribunal electoral aseguró que pertenecería a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido del excandidato presidencial Rodolfo Hernández (Q.E.P.D.).

Marelen Castillo tiene lista la ponencia negativa que se estudiará antes para determinar si el trámite continúa o no en la Comisión Primera de la Cámara.
Castillo reclama que nunca firmó ni hizo parte de la discusión de los estatutos de La Liga como partido. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Castillo fue la fórmula vicepresidencial del ingeniero en 2022, quien disputó la segunda vuelta con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

Política

Presidencia confirmó que suscribió un contrato con Ingrid Carolina Plata: ¿qué cercanía tiene con Verónica Alcocer?

Política

Pacto Histórico advierte sobre presuntos riesgos electorales y anuncia estrategia para blindar las elecciones

Política

Iván Cepeda le envía mensaje a la Fuerza Pública a pocos meses de las elecciones a la Presidencia: “Mi respeto y mi respaldo”

Política

Gustavo Petro respondió fuerte carta de exministros de Hacienda que cuestionan su propuesta de inversiones forzosas

Política

Gustavo Petro citará a una reunión a los bancos privados y lanzó aguda crítica: “No apuntó al pacto social que propusimos”

Política

Katherine Miranda denuncia que 19 hospitales que Petro prometió entregar en su gobierno estarían en riesgo de ser “elefantes blancos”

Política

Simón Molina: “El Gobierno Petro se ha dedicado a darles más beneficios a los criminales que a los propios ciudadanos”

Política

CNE revocó la candidatura al Senado de Marelen Castillo: era el puesto 20 en la lista del Centro Democrático

Política

Los ‘micos’ que tiene el proyecto de paz total del Gobierno Petro: congresistas alertan sobre impunidad y beneficios para criminales

Política

“Me permito hacerle una propuesta a Gustavo Petro, renuncie”: Marelen Castillo dice que, sin trampas, ella sería hoy la presidenta

Gracias al estatuto de oposición, Hernández y Castillo llegaron al Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.

Sin embargo, al poco tiempo de ocupar esas curules se empezaron a develar fuertes diferencias entre ambos por supuestos acuerdos políticos incumplidos. Castillo denunció malos tratos y violencia política por parte del ingeniero en ese proceso.

Marelen Castillo, exfórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, también le pidió al CNE un partido político: ¿por qué?

Fue entonces cuando el ingeniero y las personas cercanas a su equipo decidieron que La Liga dejara de ser un movimiento significativo, por el cual se suscribió la candidatura, para pasar a ser un partido con todos los derechos, como fue reconocido oficialmente después. Sin embargo, Castillo reclama no haber hecho parte de ese proceso.

“Lo que yo estoy reclamando con esta tutela es que se vele por mis derechos constitucionales por el artículo 40 y el 107 de la Constitución Política”, aseguró Castillo.

La congresista dice que tiene derecho a tener la libertad y garantía de asociarse al partido que la representa, en este caso el Centro Democrático. Asimismo, pide que se le conserven sus derechos de participar y ser elegida en el proceso electoral. “Que no se me vulneren estos derechos”, pidió.

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo se saludaron hace 15 días en el Congreso, pero la realición está distante. Aún así, la educadora está agradecida con el político santandereano.
Marelen Castillo fue la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en el 2022, sin embargo, luego terminaron distanciados. Foto: Campaña Rodolfo Hernández

Castillo aclaró que no es que no quiera pertenecer a La Liga, sino que realmente nunca ha hecho parte de ese proceso como partido. “Que quede claro cómo uno se vincula a un partido. Yo firmé para ser parte de un grupo significativo, pero cuando se hizo no existían estatutos, nunca participe de su discusión ni los acepté”, agregó la congresista.

En la tutela presentada se dejan como precedentes otros casos en los que el CNE ya ha determinado que no se incurriría en doble militancia por diversos factores, por lo que Castillo pide que se tengan en cuenta estos hechos.

Más de Política

Verónica Alcocer Casa de Nariño

Presidencia confirmó que suscribió un contrato con Ingrid Carolina Plata: ¿qué cercanía tiene con Verónica Alcocer?

Avanzan las votaciones por la consulta para la eleccion del candidato presidencial del Pacto Histórico en la capital.

Pacto Histórico advierte sobre presuntos riesgos electorales y anuncia estrategia para blindar las elecciones

Iván Cepeda y miembros del Ejército.

Iván Cepeda le envía mensaje a la Fuerza Pública a pocos meses de las elecciones a la Presidencia: “Mi respeto y mi respaldo”

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro respondió fuerte carta de exministros de Hacienda que cuestionan su propuesta de inversiones forzosas

El presidente Gustavo Petro sigue tomando medidas ante la fuerte ola invernal que atraviesan varias regiones del país.

Gustavo Petro citará a una reunión a los bancos privados y lanzó aguda crítica: “No apuntó al pacto social que propusimos”

-

Katherine Miranda denuncia que 19 hospitales que Petro prometió entregar en su gobierno estarían en riesgo de ser “elefantes blancos”

Simón Molina.

Simón Molina: “El Gobierno Petro se ha dedicado a darles más beneficios a los criminales que a los propios ciudadanos”

Gustavo Petro y Kevin Acosta.

Reviven declaración de Gustavo Petro en medio de la tragedia por la muerte de Kevin Acosta: “Ninguna norma nos lo impide”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

David Luna pide a la Fiscalía investigar muerte del niño Kevin: “No estoy haciendo un juicio político. Estoy exigiendo que la justicia actúe”

Noticias Destacadas