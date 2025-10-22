María Fernanda Cabal confronta a Gustavo Petro: “¿Cuál fue el ‘apoyo’ que le pidió al Cartel de los Soles para su campaña?”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le hizo un fuerte reclamo al presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales.

“Petro, ¿cuál fue el ‘apoyo’ que le pidió al Cartel de los Soles para su campaña?”, manifestó Cabal, quien citó las controversiales declaraciones del exsubsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo de Estados Unidos, Marshall Billingslea.

Este hombre denunció ante el Congreso de su país que, supuestamente, dineros ilícitos del régimen de Nicolás Maduro habrían entrado a la campaña de Petro, y que también se canalizaron recursos para México y Brasil.

A Billingslea se le escuchó decir: “El punto clave aquí es que, al observar el régimen que ha fomentado la plaga socialista que se ha extendido por Latinoamérica, son venezolanos. Es dinero venezolano corrupto y sucio el que financió la campaña de Petro”.

Esas palabras generaron revuelo en la opinión pública, y la senadora María Fernanda Cabal aseguró que el relato es indispensable para entender las sospechas.

“Las declaraciones de Marshall Billingslea, exsubsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo, son fundamentales en este entramado entre narcotráfico, política de extrema izquierda y el Cartel de los Soles”, manifestó la precandidata en sus redes sociales.

Por otro lado, la congresista del Centro Democrático anticipó que radicará una solicitud ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se conozcan otras polémicas declaraciones que enredarían al jefe de Estado colombiano.

“Presentaré solicitud para que pidan a la justicia de los EE. UU. las declaraciones de Hugo ‘el Pollo Carvajal’, quien afirma que el régimen de Venezuela dio dinero a Gustavo Petro para su campaña presidencial. Petro deberá responder ante la justicia más pronto que tarde”, agregó Cabal en su cuenta de X.

En documentos dados a conocer por The Objective se pusieron en evidencia las declaraciones de este hombre, que fungió como director de inteligencia y contrainteligencia militar del vecino país, donde habría recibido “una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo”.