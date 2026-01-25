Política

María Fernanda Cabal reveló los gastos de la comitiva que llevó Francia Márquez a África: se utilizaron más de 100 millones de pesos

La senadora cuestionó que se trataría de un alto costo para la visita diplomática.

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 3:21 p. m.
María Fernanda Cabal reveló los gastos de Francia Márquez.
María Fernanda Cabal reveló los gastos de Francia Márquez. Foto: SEMANA

La senadora María Fernanda Cabal compartió lo que habrían sido las cifras de los gastos de la comitiva que acompañó a la vicepresidenta Francia Márquez a un viaje reciente a África.

“De malas, Francia Márquez en su ‘paseo’ al África se llevó a 12 funcionarios para que la acompañaran. En viáticos los colombianos pagamos 27.982 dólares, unos 103 millones de pesos. Solo los viáticos de Francia costaron más de 17 millones de pesos”, aseguró la congresista del Centro Democrático.

Cabal compartió un cuadro en el que se detalla el costo de los 12 viajeros que acompañaron a Márquez del 2 al 16 de diciembre. El costo de los funcionarios va desde los 2.362 dólares hasta 3.276, en uno de los casos. Según otra tabla que compartió Cabal, los viáticos de la vicepresidenta fueron de 4.725 dólares entre el 6 y el 16 de diciembre.

Francia Márquez reveló acuerdos con Togo, pero uno llamó la atención: “Ingreso sin visa para cuerpos diplomáticos”

Se trata del viaje que tuvo la vicepresidenta a finales del año pasado, en el que estuvo en Togo, Ghana, Senegal y Benín, según dijeron desde la Vicepresidencia, con el objetivo de fortalecer la presencia política y estratégica en ese continente y afianzar las relaciones diplomáticas.

Uno de los temas clave que se conversó allí es la posibilidad de realizar una cumbre entre la Celac, que está siendo presidida de forma pro tempore por Colombia, con la Unión Africana.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, saluda a su llegada a la sesión plenaria de la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia, el 9 de noviembre de 2025
Márquez ha defendido sus viajes a África. Foto: AFP

El viaje de la vicepresidenta comenzó en Lomé, la capital de Togo, donde fue recibida por el cuerpo diplomático colombiano que reside en ese país. Márquez también participó del IX Congreso Panafricano, donde representó a Colombia en materia de diálogos multilaterales.

“Hoy dimos un paso histórico en la construcción de una relación sólida entre Colombia y Togo. Junto al ministro de Relaciones Exteriores togolés, firmamos dos acuerdos que abren, por primera vez en más de 30 años, un camino real de cooperación, diálogo y oportunidades entre nuestros pueblos”, aseguró la vicepresidenta.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, en nuevo viaje por países de África
La vicepresidenta ha viajado cuatro veces a África. Foto: Congreso Panafricano 2025 / Red social X

Se trató del cuarto viaje que hacía Márquez a territorio africano, pues desde que llegó el gobierno de Gustavo Petro en 2022, la vicepresidenta ha hecho varias visitas a ese continente.

Márquez ha buscado establecer mayores alianzas comerciales y culturales con África; sin embargo, ha sido cuestionada por esos viajes.

“Esta vagabundería debe acabarse. Todas esas nuevas embajadas en África que inauguró Petro deben cerrarse porque no sirven para nada. Necesitamos asociarnos con el desarrollo y no con los países mendigos que no le ofrecen al país mayor cosa. Lo de Francia Márquez es vergonzoso. Aprovecha sus últimos meses en el poder para viaticar”, cuestionó el exfiscal Francisco Barbosa.

