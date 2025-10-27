Suscribirse

Política

María José Pizarro reclama ser cabeza de lista al Senado: “Carolina Corcho perdió y debe asumir las consecuencias”

Corcho había invitado al Pacto Histórico a cumplir con el compromiso de darle ese puesto al segundo en la contienda presidencial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 12:09 a. m.
Carolina Corcho y María José Pizarro.
Carolina Corcho y María José Pizarro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

Una nueva disputa acaba de abrirse en el Pacto Histórico por el puesto de cabeza de lista al Senado en las elecciones legislativas de marzo de 2026. Y es que esa coalición suscribió dos acuerdos diferentes para otorgar ese lugar.

El primero se dio cuando comenzó la campaña por la consulta presidencial, cuando se dijo que el segundo en esos comicios sería la cabeza de lista; el segundo llegó unas semanas atrás, el pasado 26 de septiembre, cuando se determinó que ese puesto sería para la senadora María José Pizarro, por su decisión de declinar su aspiración presidencial.

No obstante, en la noche del domingo 26 de octubre, cuando se conoció el resultado que dio a Iván Cepeda como ganador de la consulta, Carolina Corcho invitó a la coalición a honrar el compromiso de darle ese lugar al segundo de la consulta, es decir, ella.

Contexto: Pedro Flórez, el congresista del Clan Torres, metió a su ahijado político como cabeza de lista a la Cámara

“Honro la palabra, acepto mi derrota, respeto y respaldo al senador Iván Cepeda y pedimos que todo el Pacto Histórico honre los acuerdos. La lista es paritaria. Se planteó que el segundo encabezaría la lista al Senado, estamos en esa reflexión, pero lo que queremos decir es que ese es el acuerdo político. El acuerdo es que quien encabeza la lista al Senado debe estar respaldado por el voto popular, debe ser quien más votos haya sacado. Ese es el acuerdo y es importante para avanzar en la refundación de la política”, afirmó Corcho en una rueda de prensa.

No obstante, ahora la senadora Pizarro le respondió a Corcho invitándola a asumir las consecuencias de su derrota. “Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. De eso se trata, precisamente, la democracia”, afirmó la congresista.

Carolina Corcho
Carolina Corcho fue segunda en la consulta presidencial del Pacto Histórico. | Foto: Cortesía prensa Carolina Corcho / Yeremi Ruiz

Corcho fue la única precandidata a la Presidencia que no se bajó de su aspiración cuando el Pacto Histórico decidió cerrar filas en torno a la precandidatura del senador Cepeda. En ese momento, quienes se apartaron de la contienda suscribieron un nuevo compromiso de entregar las banderas de las listas al Congreso a Pizarro.

“Todos asumimos esa responsabilidad, con excepción de Carolina Corcho, quien no asistió a las deliberaciones, y decidió participar en la consulta, en la cual resultó vencedor en las urnas Iván Cepeda, con votos que representan la voluntad del Pacto Histórico y de la sociedad que nos acompaña”, escribió la senadora en su cuenta de X.

Contexto: Patricia Caicedo le ganó a todas las mujeres del Pacto Histórico y aspirará al Senado en puesto clave de la lista

Para entonces, Cepeda y Corcho se iban a enfrentar al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y las bases del petrismo se unieron en torno a la figura del senador para frenar la posibilidad de que Quintero se quedara con el aval de la coalición que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.

La exministra de Salud, por el contrario, decidió continuar su aspiración prácticamente en solitario porque el resto de precandidatos se unieron a Cepeda, también la mayoría de congresistas en ejercicio.

Ahora, la senadora Pizarro invita a la exministra Corcho a asumir su derrota electoral. “Perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones”, enfatizó la congresista. La disputa entre Corcho y Pizarro promete llegar a los tribunales electorales y abrirá un nuevo frente de batalla en el Pacto Histórico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Lloverá este martes? Consulte el pronóstico del tiempo en Bogotá para el 28 de octubre

2. Caos en el Real Madrid: decisión con Vinícius fue echada para atrás y todo sale a la luz

3. Con sensible escultura, conmemoran en Medellín los 40 años de la toma del Palacio de Justicia

4. Valentina Lizcano se sinceró sobre su lucha contra la depresión endógena durante siete años; así se dio cuenta

5. Walter Mercado: Números para ganar la lotería el martes, 28 de octubre, cifras para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María José Pizarro Carolina CorchoPacto histórico

Noticias Destacadas

Carolina Corcho y María José Pizarro.

María José Pizarro reclama ser cabeza de lista al Senado: “Carolina Corcho perdió y debe asumir las consecuencias”

Redacción Semana
Roy Barreras, anuncia su precandidatura presidencial desde Monserrate.

Desde el Partido de la U, sectores cercanos a Petro, proponen sumarse al Frente Amplio y que su candidato sea Roy Barreras

Redacción Semana
Jaime Santamaría, Daniel Quintero y el senador Pedro Florez.

Pedro Flórez, el congresista del Clan Torres, metió a su ahijado político como cabeza de lista a la Cámara

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.