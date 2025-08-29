Más de cuatro horas completan adultos mayores esperando la llegada de Gustavo Petro a Bucaramanga. ¿Qué pasó?

En un trino, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer que estará este viernes 29 de agosto en Bucaramanga, donde pretende dar a conocer una noticia para los adultos mayores del país, en el marco de su reforma pensional.

De acuerdo con la información que dio a conocer el jefe de Estado, el ingreso se programó desde las 11:00 de la mañana, pero vienen pasando las horas y Petro todavía no hace presencia en la plazoleta Luis Carlos Galán de Bucaramanga, en el departamento de Santander.

Sumado a ello, y frente a la agenda de ese evento, se esperaba que el presidente hablara a las 2:00 de la tarde. “Gobierno anuncia aumento de la cobertura del monto de la Colombia mayor, paso hacia el pilar solidario que beneficiará a tres millones de adultos mayores en pobreza y vulnerabilidad”, dice el mensaje que compartió el jefe de Estado en su cuenta personal de X.

En Bucaramanga nos vemos. La lucha por las pensiones continúa pic.twitter.com/2LDbTYOyzo — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 28, 2025

La Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño aún no ha entregado una respuesta oficial por la demora de Petro al evento de Bucaramanga.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha publicado varios trinos sobre el evento de este viernes en Bucaramanga.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Así luce la Plazoleta Luis Carlos Galán en #Bucaramanga: alegría, esperanza y el sabor de la música colombiana esperando al presidente @petrogustavo. El #GobiernoDelCambio camina junto al pueblo que sueña con dignidad y justicia social”, posteó el alto funcionario del Gobierno.

Así luce la Plazoleta Luis Carlos Galán en #Bucaramanga: alegría, esperanza y el sabor de la música colombiana esperando al presidente @petrogustavo.

El #GobiernoDelCambio camina junto al pueblo que sueña con dignidad y justicia social. 🎶🇨🇴#ConDignidadCumplimos #DignidadMayor pic.twitter.com/q0zScbAQNB — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) August 29, 2025

En otro trino expresó: “El cambio y la dignidad no los detiene nadie, mucho menos la lluvia. Aquí seguimos, junto al pueblo que sueña y resiste, construyendo un país más justo y humano”.

El cambio y la dignidad no los detiene nadie, mucho menos la lluvia. 🌧️



Aquí seguimos, junto al pueblo que sueña y resiste, construyendo un país más justo y humano. 🇨🇴#GobiernoDelCambio #ConDignidadCumplimos #DignidadMayor pic.twitter.com/kOsMaJ7rPO — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) August 29, 2025

Por otro lado, recientemente el presidente Petro ha arremetido en contra del presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, por estar supuestamente detrás de una estrategia para hundir la controversial reforma pensional en ese alto tribunal.

Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, y el presidente Gustavo Petro Urrego. | Foto: Semana/Presidencia.

Ante esos cuestionamientos, el jueves de esta semana se conoció el pronunciamiento del presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, quien rechazó de tajo las “descalificaciones” y los mensajes que Petro ha hecho contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.

“La justicia es una sola, la rama Judicial actúa al unísono y siempre hacemos prevalecer la vigencia de la Constitución y la fuerza del derecho”, dijo el presidente del Consejo de Estado.