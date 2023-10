Mauricio Tobón asegura que en Antioquia “hay candidatos que están metiéndole mucha plata a la campaña”. Revela nombres de algunos de ellos

MAURICIO TOBÓN: Cuando lo eligen a uno, hay que cumplirles a los electores y la primera manera es haciendo bien el trabajo y logrando cumplir todo el periodo. Yo creo que es un hecho que genera desengaño y la ciudad está en un momento difícil. Daniel Quintero mostró durante todo su periodo que no le importaba Medellín y sus obras así lo muestran y pues no es nada sorprendente para la ciudad. Está buscando en posicionarse él y su equipo político. Es lamentable lo que pasó durante estos tres años en Medellín.

Ese tema no es secreto. Julián Bedoya, Esteban Restrepo, el mismo Luis Fernando Suárez y Andrés Julián Rendón. Ellos creen que van a ganar con el dinero y no, acá hay que es ganar con con el corazón, pensando en que vamos a llegar a gobernar Antioquia, cuidando de los antioqueños, solucionando los graves problemas que tenemos en materia de seguridad, empleo, teniendo un gobernador que haga presencia en los territorios y sobre todo, como lo he dicho, para recuperar la grandeza de Antioquia, que es lo más importante hoy.

Ahora, con Juan Diego tenemos una buena relación. Estuvimos conversando, pero no nos pudimos poner de acuerdo. Ya no había opción para retirar alguno de los dos nombres del tarjetón, eso era confundir a la gente.

M.T.: La excusa, como la vienen usando algunos, no puede ser que si no estamos a favor del presidente Petro, pues no podemos gobernar Antioquia. Por el contrario, quienes no estamos de acuerdo con él somos los llamados a cuidar y a proteger Antioquia para poder salir de esa dificultades que hoy tenemos.