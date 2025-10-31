Mayor de la reserva activa hace sorprendente revelación de Gustavo Petro en charla con Vicky Dávila: “Lo vio en muy mal estado y lo atendió”

Vicky Dávila, precandidata presidencial, tuvo una charla con varios de sus seguidores a través de la opción de spaces, que tiene la red social de X, donde un mayor de la reserva activa hizo una sorprendente revelación del presidente Gustavo Petro.

“Le voy a poner una situación para que por favor, Vicky, les dé mensaje directamente a los soldados. Hay una sargento viceprimero que está aquí en este espacio, la cual tuvo el infortunio de ver a Gustavo Petro en La Guajira drogado, inyectándole suero y después de ser prácticamente puesto en una formación militar”, dice inicialmente este hombre.

El mayor de la reserva activa le contó a la también periodista que esta mujer presuntamente ha sido “perseguida por sus comandantes, no ha tenido un respaldo jurídico para hacer cualquier situación, la tienen alejada de la tropa y demás, es una mujer valiente”.

La precandidata, asombrada por lo que este hombre le está comentando, le pide que le explique de forma detallada lo que la sargento viceprimero denuncia contra el jefe de Estado.

“Ella estuvo en La Guajira y tuvo que ver cómo le inyectaban suero a Gustavo Petro para pararlo en una formación. Me dice que duró tres y cuatro días allá, borracho, drogado y que el comandante no dijo nada, y pues ella ha sido perseguida por denunciar esa situación”, agregó el mayor.

Dávila se tomó un momento para analizar la situación y le respondió al mayor:

“Usted nos sorprende con esta historia acá, nos sorprende porque usted sí está dando la cara y yo creo que usted es un tipo serio. Usted es un mayor de la reserva de nuestro Ejército Nacional, entonces yo sé que usted es un tipo serio y no se atrevería a decir una cosa de estas, de lo cual tendría que ser responsable si viniera cualquier acción”, mencionó la periodista.

Seguido a ello, le envió un mensaje directo a la sargento viceprimero que asegura esta situación contra el presidente Petro en una de sus visitas en La Guajira.

“Yo lo que le diría a ella es: resista que esto ya casi se va a acabar. De mi parte siempre tendrán el mejor ejemplo si yo soy presidente de Colombia y aquí tiene que haber justicia. Yo la invitaría a que de la cara, a pesar de las consecuencias; cuéntele al país lo que usted vio, cuéntele al país lo que le han hecho, cuéntele al país lo que le ha pasado, porque así entre todo este país a usted la vamos a proteger, la vamos a cuidar”, afirmó Dávila.

La periodista le pidió a la sargento viceprimero que le cuente lo que ella vio, por lo que —según dice— está siendo perseguida: “No la van a poder llevar al matadero, por decirlo así, o al aislamiento, como probablemente le está pasando. Yo la invito a que nos cuente su historia. Hagamos mañana otro spaces y usted nos cuenta su historia y nos dice qué fue lo que le pasó y nos cuenta qué fue lo que le hicieron, y Colombia va a estar de su lado sargento, porque si usted tiene cómo contarnos esa historia y esa verdad y cómo demostrarlo, pues sencillamente el país está de su lado”.

Vicky Dávila y Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

Y agregó: “Cuídese mucho, que Dios me la bendiga, tenga fortaleza, tenga fuerza. Imagino que ha pasado horas muy tristes y oscuras, es muy triste. Así son los regímenes autoritarios, así son y así empiezan: castigando a quienes tienen alguna verdad. Así que le mando un abrazo, que Dios la bendiga y ojalá podamos hablar internamente”.

Dávila puso de ejemplo las revelaciones dadas en SEMANA por Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, y por las que el hijo del presidente está en juicio.

“Ella decidió hablar, no era fácil, era más fácil quedarse callada, quedarse con los privilegios, la escolta de Palacio; en su caso a lo mejor ni siquiera ya tiene ningún privilegio, a lo mejor la situación por la que está pasando es muy grave”, detalló.

Vicky Dávila, Gustavo Petro, Day Vásquez y Nicolás Petro. | Foto: SEMANA

Además, también cuestionó las decisiones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, frente a estas diversas situaciones que viven algunos miembros de la fuerza pública.

“El ministro de Defensa no está para defender a nadie. El ministro de Defensa no está sino para lamberle a Petro. A mí me ha dado mucha tristeza el papel tan pusilánime del actual ministro de Defensa. No defiende a nuestras Fuerzas Armadas, no dice ni mu de que nos quieran mezclar a las Fuerzas Armadas, nuestras, gloriosas, heroicas, valientes, con todos esos bandidos que tiene allá Maduro, que es el jefe del Cartel de los Soles. No ha dicho ni mu de la tal zona binacional. Se entregó, pero yo sí le digo al ministro de Defensa que él se puede entregar, pero nuestras Fuerzas Armadas no, porque no le pertenecen a él ni a Petro, le pertenecen al pueblo colombiano”, dijo.

Por último, Vicky Dávila le envió un mensaje a todos los miembros de la Fuerza Pública y les mostró su cariño.