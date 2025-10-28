Vicky Dávila: “No voy a perseguir a Petro, pero si lo piden en extradición, y todo está en regla, lo extradito”

Bajo el escenario de que Vicky Dávila gane las elecciones en el 2026 y que la justicia norteamericana requiera a Gustavo Petro por algún delito, la precandidata presidencial manifestó que está dispuesta a extraditarlo en dado caso de que se cumplan todos los requisitos de ley.

Las declaraciones las emitió en entrevista con W Radio, donde enfatizó que no usará este asunto como bandera política y, de llegar a la Casa de Nariño, no se dedicaría a perseguirlo: “Si al presidente Petro lo piden en extradición, y se surte el trámite, y es a lugar, yo no tengo por qué impedir esa extradición, hay que extraditarlo, por supuesto que sí”.

Sin embargo, Dávila vaticinó las posibles decisiones que tomaría el actual jefe de Estado si llegara a tener problemas con la justicia: “Si él debe algo, la justicia deberá tramitarlo en la justicia y en los tribunales que correspondan. Yo creo que se vuela. Gente como él se vuela. Ninguno va a tener el honor que tuvo (Álvaro) Uribe”.

Sobre la inclusión de Petro en la lista Clinton, la precandidata presidencial alegó que la Casa Blanca tendría razones para justificar la medida, pues cree que sí estaría beneficiando el narcotráfico con la política de la paz total y cuestionó su cercanía con Nicolás Maduro: “Trump tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque es que Petro sí ha beneficiado el narcotráfico, es una realidad”.

Vicky Dávila y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA