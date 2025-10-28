Suscribirse

Confidenciales

Vicky Dávila: “No voy a perseguir a Petro, pero si lo piden en extradición, y todo está en regla, lo extradito”

La precandidata presidencial se refirió a las acusaciones que Estados Unidos hace sobre Gustavo Petro y anticipó su decisión sobre una posible solicitud de extradición.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 11:46 a. m.
Vicky Dávila y Gustavo Petro
Vicky Dávila y Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

Bajo el escenario de que Vicky Dávila gane las elecciones en el 2026 y que la justicia norteamericana requiera a Gustavo Petro por algún delito, la precandidata presidencial manifestó que está dispuesta a extraditarlo en dado caso de que se cumplan todos los requisitos de ley.

Las declaraciones las emitió en entrevista con W Radio, donde enfatizó que no usará este asunto como bandera política y, de llegar a la Casa de Nariño, no se dedicaría a perseguirlo: “Si al presidente Petro lo piden en extradición, y se surte el trámite, y es a lugar, yo no tengo por qué impedir esa extradición, hay que extraditarlo, por supuesto que sí”.

Contexto: Vicky Dávila a Sergio Fajardo: “No entiendo por qué defiende a Gustavo Petro”

Sin embargo, Dávila vaticinó las posibles decisiones que tomaría el actual jefe de Estado si llegara a tener problemas con la justicia: “Si él debe algo, la justicia deberá tramitarlo en la justicia y en los tribunales que correspondan. Yo creo que se vuela. Gente como él se vuela. Ninguno va a tener el honor que tuvo (Álvaro) Uribe”.

Sobre la inclusión de Petro en la lista Clinton, la precandidata presidencial alegó que la Casa Blanca tendría razones para justificar la medida, pues cree que sí estaría beneficiando el narcotráfico con la política de la paz total y cuestionó su cercanía con Nicolás Maduro: “Trump tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque es que Petro sí ha beneficiado el narcotráfico, es una realidad”.

Vicky Dávila y Gustavo Petro.
Vicky Dávila y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

La versión de Dávila es que en las negociaciones con las organizaciones criminales habría beneficiado a los narcotraficantes y mencionó que el presidente habría legalizado la siembra de coca: “Si no erradica, si no fumiga, si no sustituye de manera seria, todo el mundo puede sembrar sus hojas de coca y, además, les dice a los campesinos que les va a comprar. Él sí ha beneficiado el narcotráfico en Colombia”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se cocinó el aterrizaje de Juan Carlos Pinzón al partido de Ingrid Betancourt: las conversaciones empezaron en junio de 2025

2. Gobernador DeSantis impulsa clubes conservadores en escuelas de Florida y desata una nueva controversia

3. Delantero de Selección Colombia se confiesa y pide llegar a Nacional: “Es lo que más quiero”

4. “Estamos librando una guerra”: la dura amenaza de Donald Trump a los cárteles de drogas en la región

5. El duro cuestionamiento del gobernador de Antioquia al Gobierno nacional por no girar la plata para la consulta de la Región Metropolitana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vicky DávilaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.