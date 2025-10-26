Suscribirse

Política

Vicky Dávila a Sergio Fajardo: “No entiendo por qué defiende a Gustavo Petro”

La precandidata presidencial señaló que no entiende “como hay algunos defensores de oficio tibios que se atreven a ponerse del lado de Petro”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de octubre de 2025, 2:55 p. m.
Los precandidatos presidencial Sergio Fajardo y Vicky Dávila, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Los precandidatos presidencial Sergio Fajardo y Vicky Dávila, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. | Foto: Semana/Semana/Presidencia

La inclusión del presidente de la República, Gustavo Petro, en la llamada lista Clinton, sigue generando diferentes reacciones en el país. Así como hay sectores que se muestran de acuerdo con la medida de Estados Unidos, otros en cambio han salido en defensa del mandatario colombiano.

Esto también empieza a originar choques entre los mismos sectores políticos, que critican que existan personas que busquen defender al jefe de Estado colombiano, teniendo en cuenta la forma en la que ha venido manejando el país en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Contexto: “Petro, infame, quiere que me maten como a Miguel Uribe”: fuerte respuesta de Vicky Dávila por discurso en la Plaza de Bolívar

Este es el caso de la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, quien publicó un mensaje en sus redes sociales criticando a las personas que han salido, hasta el momento, en defensa de Gustavo Petro.

“Trump incluyó a Petro en la lista Clinton por beneficiar a los ‘narco-terroristas’. Y tiene razón. No entiendo cómo hay algunos defensores de oficio tibios que se atreven a ponerse del lado de Petro, y a justificarlo, cuando los hechos son indiscutibles”, señaló Dávila.

La aspirante a la presidencia desglosó algunos puntos por los que considera que Estados Unidos tiene razón en incluir al presidente Petro en la lista, donde destacó los temas de la paz total y la impunidad frente a los narcos.

Vicky Dávila y Gustavo Petro.
Vicky Dávila y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

“La paz total (benefició a narcos y disparó los cultivos de coca y la producción de cocaína), los grandes narcos están libres e impunes. Cualquier narco se vuelve ‘gestor de paz’ y Petro le garantiza no extradición, libertad e impunidad”, destacó.

También aseguró que “Petro legalizó la siembra de coca en Colombia. Hay más de 300 mil hectáreas. No erradica, no fumiga, no hace sustitución masiva, eso cómo se llama, ‘LEGALIZACIÓN’”.

Contexto: Tras confesión de Petro sobre Verónica Alcocer, Vicky Dávila le pide aclarar las funciones que tiene en su Gobierno

Finalmente, mencionó la cercanía del mandatario colombiano con el régimen de Nicolás Maduro. “Todo esto sin contar con el Pacto de La Picota, con el que Petro llegó a ser presidente. Un pacto con el narcotráfico. Y su hijo Nicolás Petro recibió plata para la campaña de su papá de un excapo y lo confesó”.

Por eso sentenció: “Petro no aguanta defensa. Los tibios que lo defienden por razones electorales o comerciales, le hacen un daño inmenso a Colombia. Claro que Trump tiene razón en llamarlo ‘líder del narcotráfico’ y en castigarlo con la lista Clinton”

Aunque la precandidata presidencial en primera instancia no hizo referencia a ninguna persona en particular, su mensaje llega un día después de que el también aspirante a la presidencia, Sergio Fajardo, diera un espaldarazo a Petro frente a Estados Unidos.

El exgobernador de Antioquia señaló que “a pesar de que discrepo del presidente Petro por su comportamiento errático, su mal gobierno y por hacer que todo gire en torno a él sin preocuparse por los intereses colectivos, no creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”.

Contexto: Vicky Dávila asegura que Petro podría llegar a ser buscado internacionalmente, luego de que fuera incluido en la lista Clinton

Frente a esto, Dávila publicó un nuevo mensaje donde le habla directamente a Fajardo por su defensa a Petro. “Respeto al candidato Sergio Fajardo, pero no entiendo por qué defiende a Gustavo Petro, que tanto daño le ha hecho a Colombia, y este a su vez le lanza elogios”, dijo.

“Fajardo ha propuesto, incluso, que Petro llame a la unidad y que él va a Palacio. No. Es un momento de resistencia moral, Sergio, no de complicidades, ni tibiezas, sus cálculos electorales lo están alejando cada día más del “no todo vale” para ganar. Lo siento mucho”, sentenció Dávila.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vicky Dávila a Sergio Fajardo: “No entiendo por qué defiende a Gustavo Petro”

2. Nacional vs. Medellín: el clásico paisa que promete sacudir la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

3. Horóscopo chino del 26 de octubre: seis signos bajo una lluvia de buena suerte, dinero y energía positiva

4. Huracán Melissa causa preocupación en el Caribe colombiano: advierten oleajes de hasta 2,5 metros en La Guajira y Magdalena

5. Florida en alerta: autoridades advierten no entrar a las playas por fuertes condiciones del clima

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroVicky DávilaLista Clinton

Noticias Destacadas

Los precandidatos presidencial Sergio Fajardo y Vicky Dávila, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Vicky Dávila a Sergio Fajardo: “No entiendo por qué defiende a Gustavo Petro”

Redacción Semana
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la defensa que hizo el precandidato Sergio Fajardo, tras ser incluido en la lista Clinton.

Petro elogia a Sergio Fajardo porque lo defendió frente a Trump al incluirlo en la lista Clinton: “Un hombre decente”

Redacción Semana
Queda saqueo urnas votación 26 octubre 2025

🔴 EN VIVO | Elecciones 26 de octubre de 2025: destruyen material de la consulta del Pacto Histórico por aparentes inconformidades con el Gobierno Petro

Redacción Política

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.