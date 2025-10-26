Vicky Dávila a Sergio Fajardo: “No entiendo por qué defiende a Gustavo Petro”

La inclusión del presidente de la República, Gustavo Petro, en la llamada lista Clinton, sigue generando diferentes reacciones en el país. Así como hay sectores que se muestran de acuerdo con la medida de Estados Unidos, otros en cambio han salido en defensa del mandatario colombiano.

Esto también empieza a originar choques entre los mismos sectores políticos, que critican que existan personas que busquen defender al jefe de Estado colombiano, teniendo en cuenta la forma en la que ha venido manejando el país en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Este es el caso de la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, quien publicó un mensaje en sus redes sociales criticando a las personas que han salido, hasta el momento, en defensa de Gustavo Petro.

“Trump incluyó a Petro en la lista Clinton por beneficiar a los ‘narco-terroristas’. Y tiene razón. No entiendo cómo hay algunos defensores de oficio tibios que se atreven a ponerse del lado de Petro, y a justificarlo, cuando los hechos son indiscutibles”, señaló Dávila.

La aspirante a la presidencia desglosó algunos puntos por los que considera que Estados Unidos tiene razón en incluir al presidente Petro en la lista, donde destacó los temas de la paz total y la impunidad frente a los narcos.

Vicky Dávila y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

“La paz total (benefició a narcos y disparó los cultivos de coca y la producción de cocaína), los grandes narcos están libres e impunes. Cualquier narco se vuelve ‘gestor de paz’ y Petro le garantiza no extradición, libertad e impunidad”, destacó.

También aseguró que “Petro legalizó la siembra de coca en Colombia. Hay más de 300 mil hectáreas. No erradica, no fumiga, no hace sustitución masiva, eso cómo se llama, ‘LEGALIZACIÓN’”.

Finalmente, mencionó la cercanía del mandatario colombiano con el régimen de Nicolás Maduro. “Todo esto sin contar con el Pacto de La Picota, con el que Petro llegó a ser presidente. Un pacto con el narcotráfico. Y su hijo Nicolás Petro recibió plata para la campaña de su papá de un excapo y lo confesó”.

Por eso sentenció: “Petro no aguanta defensa. Los tibios que lo defienden por razones electorales o comerciales, le hacen un daño inmenso a Colombia. Claro que Trump tiene razón en llamarlo ‘líder del narcotráfico’ y en castigarlo con la lista Clinton”

Aunque la precandidata presidencial en primera instancia no hizo referencia a ninguna persona en particular, su mensaje llega un día después de que el también aspirante a la presidencia, Sergio Fajardo, diera un espaldarazo a Petro frente a Estados Unidos.

El exgobernador de Antioquia señaló que “a pesar de que discrepo del presidente Petro por su comportamiento errático, su mal gobierno y por hacer que todo gire en torno a él sin preocuparse por los intereses colectivos, no creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”.

Frente a esto, Dávila publicó un nuevo mensaje donde le habla directamente a Fajardo por su defensa a Petro. “Respeto al candidato Sergio Fajardo, pero no entiendo por qué defiende a Gustavo Petro, que tanto daño le ha hecho a Colombia, y este a su vez le lanza elogios”, dijo.

“Fajardo ha propuesto, incluso, que Petro llame a la unidad y que él va a Palacio. No. Es un momento de resistencia moral, Sergio, no de complicidades, ni tibiezas, sus cálculos electorales lo están alejando cada día más del “no todo vale” para ganar. Lo siento mucho”, sentenció Dávila.