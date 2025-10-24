Suscribirse

Confidenciales

Vicky Dávila asegura que Petro podría llegar a ser buscado internacionalmente, luego de que fuera incluido en la lista Clinton

El mandatario, sus familiares y un miembro de su gabinete fueron incluidos en este listado relacionado con actividades ilegales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 8:23 p. m.
Vicky Dávila y Gustavo Petro.
Vicky Dávila se refirió a la decisión de Estados Unidos contra el mandatario. | Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton de Estados Unidos.

Varios sectores se han pronunciado analizando los alcances de esta decisión. Una de ellas fue la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien aseguró que esto le abriría la puerta a que Petro sea buscado internacionalmente.

“La lista, oficialmente denominada lista de narcotraficantes especialmente designados, se administra en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, afirmó Dávila.

La precandidata presidencial aseguró que este organismo tendría la capacidad de congelar los bienes y operaciones financieras, y prohibir que los ciudadanos o las compañías de EE. UU. mantengan vínculos comerciales con los sancionados.

“Esta situación puede desembocar en una orden de captura internacional contra Petro por narcotráfico y recompensa por su cabeza”, dijo Dávila.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Embajada de EE. UU. cerró sus puertas por manifestaciones convocadas por Gustavo Petro este viernes: así van las marchas

2. “Embajadora en misión especial”: la polémica designación a Verónica Alcocer, revelada por SEMANA, y que la llevó a ser incluida en la lista Clinton

3. Cirujano de Baby Demoni habló de la muerte de la ‘influencer’ y dio su versión: “Yo no lo creo posible”

4. Cuadrado pide Selección con un golazo ante el Milán y complica al líder de la Serie A

5. Petro no es el único: estos son los otros jefes de Estado que han sido incluidos en la temida lista Clinton

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroLista ClintonVicky Dávila

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.