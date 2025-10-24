El presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton de Estados Unidos.

Varios sectores se han pronunciado analizando los alcances de esta decisión. Una de ellas fue la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien aseguró que esto le abriría la puerta a que Petro sea buscado internacionalmente.

“La lista, oficialmente denominada lista de narcotraficantes especialmente designados, se administra en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, afirmó Dávila.

La precandidata presidencial Vicky Dávila asegura que la decisión de EE. UU. de incluir a Petro en la lista Clinton provocaría que sea buscado internacionalmente. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7ful9Mv9ZL — Revista Semana (@RevistaSemana) October 24, 2025