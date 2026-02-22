“Me atrevería”: Petro, con mensaje en la madrugada, habló del buque retenido por EE. UU. con destino a Cuba y que salió de Colombia

Sigue creciendo la controversia por el episodio que se registró con el buque Ocean Mariner, el cual fue retenido por Estados Unidos y que, de acuerdo con informaciones, fue cargado con combustible en un puerto de Colombia.

En medio de esa polémica, se pronunció el presidente Gustavo Petro, a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X.

Desde esa plataforma digital, el mandatario, en un mensaje que publicó en la madrugada de este domingo, 22 de febrero, expresó que “no es delito” el transporte libre de petróleo en el mar Caribe.

Además, en ese llamativo mensaje que impactó a los usuarios de X, envió un mensaje directo al gobierno de Estados Unidos a favor de Cuba.

“Yo no estoy de acuerdo con que se bloquee un país, lo que se necesita es más libertad, y no más cadenas. El actual bloqueo a Cuba surgió de una falsedad de Duque: desconocer que Cuba prestó su territorio para ayudar a la paz de Colombia y que lo hizo por petición del gobierno colombiano en el gobierno Santos. Yo le agradezco a Cuba que haya colaborado con Noruega por la paz de Colombia”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “Cuba es una joya en el Caribe y su pueblo es culto y podría ayudar mucho a la humanidad en sus saberes y culturas.

“Cuba necesita hoy un cambio de energía del petróleo hacia el sol. Los cambios de modos de energía también cambian la forma de la sociedad; no hay que temer al fluir de la historia”, sostuvo.

“Invito a los EE. UU. a cambiar su política hacia Cuba y lo invito a desencadenar el programa de energía solar en toda la isla. En Latinoamérica podemos apoyar fabricando los paneles solares; Colombia pone sus arenas de sílice y el cobre. Ya nosotros producimos paneles para exportar si es necesario”, subrayó el presidente Petro.

También dejó de presente dentro de un análisis sobre los hechos que desataron una polémica en el país: “Haití debe ser prioridad para Colombia, pero debemos comprender que en el Caribe solo hay pueblos hermanos. Tenemos que aprender a entendernos entre diferentes y a reconocer la historia de cada país con respeto; el diálogo entre EE. UU. y Cuba debe reiniciarse”.

“Creo que la sociedad estadounidense debería escuchar más la música y el arte cubanos; cuando crecen los huracanes sobre la isla de Martí, yo me pongo a escuchar ‘Oh melancolía’ del poeta cantante de la trova cubana Silvio Rodríguez”, recalcó.

También afirmó Petro: “Silvio se oiría muy bien, para el que sabe de arte, en la Casa Blanca de Washington. Me atrevería a acompañarlo si quiere, para escuchar sus canciones de arte y belleza, de tanta hermosura. El arte y la cultura encuentran a los pueblos; la barbarie los separa”.

“No hay delito en el transporte libre de petróleo en el Caribe, pero es preferible que la energía del Caribe la entregue el sol que sale casi todos los días”, insistió Petro.