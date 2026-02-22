Política

“Me atrevería”: Petro, con mensaje en la madrugada, habló del buque retenido por EE. UU. con destino a Cuba y que salió de Colombia

Ese caso desató una fuerte polémica en varios sectores del país, al advertir que podría generar tensiones con Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
22 de febrero de 2026, 2:02 p. m.
El presidente Gustavo Petro reaccionó al buque que salió de Colombia con destino a Cuba con combustible.
El presidente Gustavo Petro reaccionó al buque que salió de Colombia con destino a Cuba con combustible. Foto: Presidencia

Sigue creciendo la controversia por el episodio que se registró con el buque Ocean Mariner, el cual fue retenido por Estados Unidos y que, de acuerdo con informaciones, fue cargado con combustible en un puerto de Colombia.

En medio de esa polémica, se pronunció el presidente Gustavo Petro, a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X.

Gobierno Petro descartó, por ahora, que Ecopetrol importe gas desde Venezuela: “No podrá ser”

Desde esa plataforma digital, el mandatario, en un mensaje que publicó en la madrugada de este domingo, 22 de febrero, expresó que “no es delito” el transporte libre de petróleo en el mar Caribe.

Además, en ese llamativo mensaje que impactó a los usuarios de X, envió un mensaje directo al gobierno de Estados Unidos a favor de Cuba.

Política

Camilo Enciso denunció a Armando Benedetti, a un exministro del Interior y a una senadora por “tráfico de influencias”

Política

Comandante de las Fuerzas Militares viajará a Guaviare por emboscada de las disidencias a soldados: “Supervisar”

Política

Autoridades desplegaron operativo para ubicar al ganadero Plutarco Santamaría, secuestrado en La Jagua de Ibirico

Política

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se endurecerá la ofensiva contra las disidencias de alias Calarcá

Política

Gobierno Petro descartó, por ahora, que Ecopetrol importe gas desde Venezuela: “No podrá ser”

Política

Duro choque entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal: “No me llevo un peso del erario de los colombianos, ni cuenta bancaria normal tengo”

Política

Militante de la Colombia Humana asegura que Santiago Osorio ofrece puestos en Gensa, Empocaldas y la Alcaldía de Manizales

Política

Gustavo Petro insiste en cuestionar las elecciones: ataca a la MOE y pide que Thomas Greg & Sons entregue la base de datos

Política

Álvaro Uribe habla de “fraudes electorales” y aseguró que “el crimen exige votar” por Iván Cepeda: “Caudales de dinero de corrupción y narco”

Política

Gustavo Petro responde a las críticas de Álvaro Uribe a Iván Cepeda: “Creo que es más conciliador que yo”

“Yo no estoy de acuerdo con que se bloquee un país, lo que se necesita es más libertad, y no más cadenas. El actual bloqueo a Cuba surgió de una falsedad de Duque: desconocer que Cuba prestó su territorio para ayudar a la paz de Colombia y que lo hizo por petición del gobierno colombiano en el gobierno Santos. Yo le agradezco a Cuba que haya colaborado con Noruega por la paz de Colombia”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “Cuba es una joya en el Caribe y su pueblo es culto y podría ayudar mucho a la humanidad en sus saberes y culturas.

Cuba necesita hoy un cambio de energía del petróleo hacia el sol. Los cambios de modos de energía también cambian la forma de la sociedad; no hay que temer al fluir de la historia”, sostuvo.

“Invito a los EE. UU. a cambiar su política hacia Cuba y lo invito a desencadenar el programa de energía solar en toda la isla. En Latinoamérica podemos apoyar fabricando los paneles solares; Colombia pone sus arenas de sílice y el cobre. Ya nosotros producimos paneles para exportar si es necesario”, subrayó el presidente Petro.

También dejó de presente dentro de un análisis sobre los hechos que desataron una polémica en el país: “Haití debe ser prioridad para Colombia, pero debemos comprender que en el Caribe solo hay pueblos hermanos. Tenemos que aprender a entendernos entre diferentes y a reconocer la historia de cada país con respeto; el diálogo entre EE. UU. y Cuba debe reiniciarse”.

“Creo que la sociedad estadounidense debería escuchar más la música y el arte cubanos; cuando crecen los huracanes sobre la isla de Martí, yo me pongo a escuchar ‘Oh melancolía’ del poeta cantante de la trova cubana Silvio Rodríguez”, recalcó.

También afirmó Petro: “Silvio se oiría muy bien, para el que sabe de arte, en la Casa Blanca de Washington. Me atrevería a acompañarlo si quiere, para escuchar sus canciones de arte y belleza, de tanta hermosura. El arte y la cultura encuentran a los pueblos; la barbarie los separa”.

Comandante de las Fuerzas Militares viajará a Guaviare por emboscada de las disidencias a soldados: “Supervisar”

“No hay delito en el transporte libre de petróleo en el Caribe, pero es preferible que la energía del Caribe la entregue el sol que sale casi todos los días”, insistió Petro.

Más de Política

De izquierda a derecha: Camilo Enciso y Armando Benedetti.

Camilo Enciso denunció a Armando Benedetti, a un exministro del Interior y a una senadora por “tráfico de influencias”

Ceremonia de transmisión de mando Mayor General Hugo Alejandro López Barreto Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova Bogota julio 9 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Comandante de las Fuerzas Militares viajará a Guaviare por emboscada de las disidencias a soldados: “Supervisar”

Ganadero secuestrado Plutarco Santamaría

Autoridades desplegaron operativo para ubicar al ganadero Plutarco Santamaría, secuestrado en La Jagua de Ibirico

Alias Calarcá Exsocio de Iván Mordisco

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se endurecerá la ofensiva contra las disidencias de alias Calarcá

Edwin Palma, ministro de Minas

Gobierno Petro descartó, por ahora, que Ecopetrol importe gas desde Venezuela: “No podrá ser”

El presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal chocaron en redes sociales.

Duro choque entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal: “No me llevo un peso del erario de los colombianos, ni cuenta bancaria normal tengo”

Miguel Ángel Soto, un militante de Colombia Humana en Manizales, relató que Santiago Osorio habría incumplido acuerdos políticos que suscribió en Manizales.

Militante de la Colombia Humana asegura que Santiago Osorio ofrece puestos en Gensa, Empocaldas y la Alcaldía de Manizales

El presidente Gustavo Petro se despacha contra el sistema electoral en Colombia.

Gustavo Petro insiste en cuestionar las elecciones: ataca a la MOE y pide que Thomas Greg & Sons entregue la base de datos

El expresidente Álvaro Uribe volvió a cargar contra Iván Cepeda y Gustavo Petro.

Álvaro Uribe habla de “fraudes electorales” y aseguró que “el crimen exige votar” por Iván Cepeda: “Caudales de dinero de corrupción y narco”

Noticias Destacadas