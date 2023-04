“Me parece bastante llamativo que no hayan terminado votando todos los miembros de la Comisión Séptima”: Andrés Forero

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó la ponencia positiva de la reforma de salud que impulsa el petrismo con 10 votos a favor y 8 en contra. El pulso político generó gran revuelo porque varios congresistas se ausentaron del debate, como previamente lo había denunciado SEMANA, como una jugadita para lograr ese propósito.

El representante por Bogotá Andrés Forero, del Centro Democrático, ha sido uno de los que más ha insistido en que hay hechos llamativos que le generan dudas de cómo se logró influir desde el Gobierno y el Pacto Histórico para llegar a esa decisión.

La oposición se mostró molesta con el manejo que se le ha dado al debate. - Foto: Guillermo Torres

SEMANA: ¿Cómo queda la oposición con la reforma de salud tras haberse aprobado la ponencia positiva en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes?

ANDRÉS FORERO (A.F.): Es un balance bastante agrio. Vemos con preocupación cómo el presidente (Agmeth) Escaf sigue pasando por encima del debate democrático y de los derechos de la oposición, en este caso la minoría política, está pasando por encima del debido debate democrático y de los derechos de la oposición, está violando Ley Quinta. Dejo una serie de constancias, cosas que están viciando este proceso. Me parece bastante llamativo que no hayan terminado votando todos los miembros de la Comisión Séptima una de las reformas más importantes que van a pasar por nuestras manos, como la reforma a la salud.

SEMANA: ¿Su molestia en gran parte en parte es con el representante Escaf?

A.F.: El presidente permanentemente está hostigando los miembros de la oposición. Vemos que terminan no votando tres personas, todo esto en el contexto de que el Gobierno ha estado chantajeando y presionando a los partidos políticos en términos burocráticos.

SEMANA: ¿A qué se refiere concretamente?

A.F.: Vimos las cartas de renuncia que le pidió a los distintos viceministros relacionados con esos partidos. No hay claridad sobre el texto que vamos a terminar votando porque hay una ponencia y una enmienda, pero esos articulados no ensamblan bien. Quiero presentar una serie de proposiciones supresoras y no lo puedo hacer porque el articulado no está ensamblando bien.

Es una reforma que la ministra en su momento excluyó de la participación de los pacientes y a los médicos. Se decía que íbamos a poder debatir en profundidad la reforma en el Congreso de Colombia y vemos que eso no está siendo así. Cuando se propuso una proposición de votación de artículo por artículo, el presidente y el resto del Pacto Histórico terminaron votando en contra de esa proposición, la hundieron. Siento que quieren, a como dé lugar, pupitrear esta reforma.

La ministra de Salud Carolina Corcho y otros miembros del gabinete presidencial estuvieron en el debate del Congreso. - Foto: Guillermo Torres

SEMANA: ¿Fue una jugadita que algunos congresistas se ausentaran para que lograran los 10 votos como mayoría para aprobar la ponencia?

A.F.: No sé. Hay que remitirse a lo que dijeron durante la sesión. La verdad es que sí vemos que ellos fueron determinantes para que pudiera ser aprobada la ponencia. Vamos a ver ahora qué va a terminar pasando con el articulado. Es una reforma demasiado sensible, con elementos demasiado técnicos, para que se vaya a votar en bloque como aparentemente es la voluntad del Pacto Histórico.

El representante Andrés Forero fue uno de los que más se quejó por el trámite del proyecto. - Foto: Guillermo Torres

SEMANA: ¿Qué opina del voto de la representante María Eugenia Lopera, del Partido Liberal?, ¿el Gobierno logró influir sobre la decisión de la congresista?

A.F.: No me atrevo a decir qué haya pasado con la representante Lopera o los otros representantes. Lo que sí denuncié públicamente es que me llamó la atención que mientras estaban exponiendo algunos de los ponentes me encontré que estaba la ministra Carolina Corcho al lado de la cafetería del recinto hablando con el senador Trujillo del Partido Conservador.

SEMANA: ¿El Gobierno se movió para lograr salvar la reforma?

A.F.: La semana pasada dije que el debate no continuó el jueves, como estaba previsto, precisamente porque en ese momento el Gobierno no tenía los votos suficientes para probar la ponencia. Lo que señalaba es que iban a aprovechar esos días adicionales para lograr la aprobación de la reforma y que van a seguir presionando y chantajeando burocráticamente a los partidos.