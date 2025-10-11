Suscribirse

Millonaria cifra de publicidad en redes: estos son los precandidatos que más le meten plata a la pauta digital

Los precandidatos a la presidencia están invirtiendo cuantiosas sumas cada semana para promover sus aspiraciones electorales antes de que las coaliciones definan quién será el candidato único de cada sector. Hay casi 1.000 anuncios circulando en redes.

Redacción Semana
11 de octubre de 2025, 8:06 a. m.
Los precandidatos a la presidencia están invirtiendo cuantiosas sumas para promover sus aspiraciones electorales. | Foto: SEMANA

Los 14 candidatos involucrados en contiendas internas están gastando alrededor de 107 millones de pesos a la semana en anuncios pagos en la plataforma Meta, que incluye la publicidad a través de Facebook, Instagram y WhatsApp. Esas son las únicas redes sociales que permiten a los ciudadanos monitorear cuánto invierten los políticos en propaganda para que sus publicaciones aparezcan en sus feeds, como resultado de los lineamientos de publicidad que implementó esa compañía tras el escándalo de Cambridge Analytica.

El Pacto Histórico definirá a su candidato en la consulta interna del próximo 26 de octubre entre Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda. De ellos, el único que ha invertido en publicidad en esas redes ha sido Quintero, con 34 anuncios, activos desde el primer día de septiembre hasta esta semana de octubre.

Fortalezas y desafíos de la democracia en Colombia.
Los precandidatos se la juegan con miras a las elecciones presidenciales de 2026. | Foto: DAVID ESTRADA LARRAÑETA

Las cuentas son más amplias en La Fuerza de las Regiones, el sector liderado por los exmandatarios locales Aníbal Gaviria, Héctor Olimpo Espinosa, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga, al que esta semana se unieron los exministros Daniel Palacios y Mauricio Cárdenas.

De ellos, el que más ha invertido recursos en días recientes es Héctor Olimpo Espinosa, cuya campaña gastó casi 17 millones de pesos en publicidad a través de esas plataformas entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. Desde entonces, él suma 426 anuncios pagos, la mayoría con bajos montos y destinados a públicos segmentados. Justamente, los cortos alcances de cada pieza publicitaria explican la alta cantidad de avisos pagos.

Contexto: Advierten que Petro inició la ‘estrategia Nerón’ para quedarse con las elecciones del 2026: “La misma que utilizó Hitler”

Zuluaga, a quien se han sumado líderes conservadores de todo el país, invirtió 11 millones en ese mismo periodo, cifra que contrasta con las de las dos campañas más austeras en redes sociales dentro de ese sector: la de Gaviria y la de Cárdenas.

El Centro Democrático efectuará una encuesta interna para definir a su candidato entre Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia y Paola Holguín. En ese grupo está el precandidato que más dinero invierte en publicidad en redes, Uribe Londoño, quien solo en una semana pagó más de 67 millones de pesos en anuncios digitales. Desde septiembre, su cuenta oficial ha promovido 258 publicaciones.

Los gastos para la propaganda en redes varían cada semana, y los millones de pesos invertidos en publicaciones de Facebook, Instagram y WhatsApp permiten que sus mensajes lleguen de forma directa a sus eventuales votantes.

La Fuerza de las Regiones

Aníbal Gaviria

Aníbal Gaviria
Aníbal Gaviria | Foto: CRISTIAN BAYONA

Última semana: $967.385

Número de anuncios desde septiembre: 57

Daniel Palacios

Daniel Palacios
Daniel Palacios | Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

Última semana: $3.908.655

Número de anuncios desde septiembre: 45

Héctor O. Espinosa

Héctor O. Espinosa
Héctor O. Espinosa | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Última semana: $16.997.915

Número de anuncios desde septiembre: 426

Juan Carlos Cárdenas

Juan Carlos Cárdenas
Juan Carlos Cárdenas | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Última semana: $0

Número de anuncios desde septiembre: 0

Juan Guillermo Zuluaga

Juan Guillermo ZuluagaÚltima semana
Juan Guillermo Zuluaga. | Foto: MAGDA XIMENA RIOS

Última semana: $11.019.755

Número de anuncios desde septiembre: 47

Mauricio Cárdenas

Mauricio Cárdenas
Mauricio Cárdenas | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Última semana $2.997.707

Número de anuncios desde septiembre: 29

Centro Democrático

María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal
María Fernanda Cabal. | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ

Última semana: $0

Número de anuncios desde septiembre: 0

Paloma Valencia

Paloma Valencia
Paloma Valencia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Última semana: $0

Número de anuncios desde septiembre: 24

Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño
Miguel Uribe Londoño. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Última semana: $67.265.994

Número de anuncios desde septiembre: 258

Andrés Guerra

Andrés Guerra
Andrés Guerra. | Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

Última semana: $0

Número de anuncios desde septiembre: 0

Paola Holguín

Paola Holguín
Paola Holguín. | Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

Última semana: $4.106.695

Número de anuncios desde septiembre: 40

Pacto Histórico

Carolina Corcho

Carolina Corcho
Carolina Corcho. | Foto: LINA GASCA

Última semana: $0

Número de anuncios desde septiembre: 0

Daniel Quintero

Daniel Quintero
Daniel Quintero. | Foto: BERNARDO PEÑA-EL PAÍS

Última semana: $245.99

Número de anuncios desde septiembre: 34

Iván Cepeda

Iván Cepeda
Iván Cepeda. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Última semana: $0

Número de anuncios desde septiembre: 0

