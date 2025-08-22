Suscribirse

Centro Democrático define estrategia para ganar elecciones en 2026: Álvaro Uribe estará al frente

Integrantes de la colectividad aseguran que el expresidente liderará una articulación con varios sectores para derrotar al petrismo.

Redacción Confidenciales
23 de agosto de 2025, 12:00 a. m.
Álvaro Uribe elecciones
Álvaro Uribe lidera al Centro Democrático de cara a las elecciones de 2026. | Foto: SEMANA

Desde que quedó en libertad, el expresidente Álvaro Uribe ha sostenido diferentes reuniones políticas y está claro que será una pieza clave en las elecciones del año próximo.

Por esa razón, diferentes integrantes del Centro Democrático tienen la certeza de que Uribe será quien asuma el liderazgo para unir diferentes sectores políticos y ganar en las presidenciales de 2026.

Sebastián López, vocero del uribismo en Antioquia, aseguró que con llegada de Miguel Uribe Londoño a la campaña presidencial, el Centro Democrático se concentrará plenamente en la contienda.

“El presidente Uribe es el gran articulador de una gran coalición por Colombia. Hoy tiene conversaciones con la mayoría de partidos políticos que no acompañan a Gustavo Petro, buscando la persona y el mecanismo que pueda permitir ganar la presidencia en el 2026 y reventar las urnas”, dijo López.

Agregó: “Hoy con Uribe en libertad, no solo le permite al Centro Democrático continuar su campaña, sino que será el gran articulador de la coalición que nos va a permitir recuperar a Colombia”.

Antes de finalizar el 2025 se conocerá el nombre del candidato presidencial del Centro Democrático que participará en la consulta interpartidista que se hará en marzo de 2026.

