La congresista Lina Garrido habló de un supuesto plan que habría puesto en marcha el presidente Gustavo Petro de cara a las elecciones del 2026, una situación que ha encendido las alarmas en diferentes sectores políticos.

Por medio de un video que publicó en su cuenta de X, la representante a la Cámara aseguró que el jefe de Estado está implementando una estrategia denominada Nerón: “La misma que utilizó Hitler cuando perdía la guerra y ordenaba a sus tropas destruir lo que quedaba de Alemania”, señaló.

Lina María Garrido, representante a la Cámara. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Garrido recordó que en ese momento el líder nazi lo hizo no dejar nada a los aliados si llegaban a conquistar Alemania. En ese sentido, afirmó que hoy en día Petro está haciendo lo mismo.

“Ha perdido el apoyo del pueblo y nuevamente da la orden de destruir a Colombia. La diferencia es que en el 2021 era candidato y usó el caos para ganar las elecciones, el detonante había sido la reforma tributaria que propuso Duque”, comentó.

A diferencia de esa oportunidad, mencionó la congresista, hoy el presidente Petro ha propuesto tres reformas tributarias y, además, ha crecido el “derroche, la corrupción y la criminalidad”.

“Hoy que Petro se quedó sin discurso y fracasó como presidente de Colombia, de nuevo da la orden de quemar a nuestro país y toma como bandera apoyar al grupo terrorista Hamás”, sostuvo.

Ha comenzado la estrategia #Nerón de @petrogustavo: Incendiar🔥#Colombia para robarse las elecciones. Aquí les explico 👇🏼 pic.twitter.com/F88ujogNhw — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) October 9, 2025

Asimismo, cuestionó duramente que se estén llevando marchas a favor de Palestina en Colombia, donde incluso se han registrado desmanes y violencia, pese a que poco a poco se han ido llegando a acuerdos para desescalar el conflicto en la Franja de Gaza.

Por todo ello, dejó en claro que los seguidores del mandatario colombiano no son “coherentes”, porque donde fuera así las manifestaciones que se llevaron a cabo hubieran sido a favor de los diálogos que se adelantaban en ese momento y que finalmente ayudarían a que se llegara a un acuerdo de paz.

“Lo que queda claro es que les importa un bledo la paz en Palestina y menos en Colombia. Lo que queda muy claro es que salieron a incendiar el país como una estrategia de campaña para generar un estado de conmoción e impedir las elecciones del 2026″, expresó.

La congresista indicó que esa es la estrategia Nerón que, según ella, ha empezado a desplegar el jefe de Estado colombiano. “Mucho ojo, alcaldes de todo el país”, advirtió.