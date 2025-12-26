Ministro Benedetti dice que citación del Senado por la emergencia económica está mal hecha: “Afán por favorecer a los ricos”

Tras la programación del debate de control político sobre la emergencia económica para el lunes 29 de diciembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la citación tiene errores formales.

En un mensaje en X, el ministro dijo: “Esta citación que me hacen desde el Congreso está mal hecha, porque pone la fecha de su aprobación el 26 de septiembre, y hoy es 26 de diciembre”.

Después, escribió que la decisión fue para el beneficio de las clases altas, reclamando lo siguiente: “Es tanto el afán por favorecer a los ricos que cometen estos errores, ahí no contemplan tampoco que una vez llegado el cuestionario tengo cinco días para contestarlo y no pueden citar antes del vencimiento de este término”.

Senado cita el 29 de diciembre a todos los ministros para debate de control político por el decreto de emergencia económica

La sesión convocada por la Secretaría General del Senado fue programada para el 29 de diciembre, a partir de las 10:00 a. m., en modalidad mixta; ese mismo día la Plenaria también tiene prevista la votación de los ascensos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

La citación se oficializó por instrucción del presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, y fue firmada por el secretario general, Diego Alejandro González, tras la aprobación en la Plenaria de una proposición para convocar a todos los ministros a rendir informe sobre la declaratoria de emergencia. La proposición fue presentada por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, y recibió el aval de la Plenaria esta tarde.

Reacciones al nuevo intento del Gobierno Petro de impulsar una constituyente: “Para eso quieren la plata de la emergencia económica”

Según el texto de la proposición, los ministros deberán rendir informes ante la Plenaria sobre el estado de emergencia económica y social —declarado por el presidente mediante el Decreto 1390— y sobre la reciente venta directa de bonos TES por 23 billones de pesos a un único comprador extranjero, operaciones que han sido mencionadas como parte de los motivos para solicitar el control político.

Desde el Senado, los impulsores de la citación han sostenido la necesidad de que el Gobierno explique de manera inmediata las razones de la declaratoria y las transacciones realizadas.

Día decisivo para la emergencia económica en el Senado: se interrumpe el receso legislativo para ejercer control político

El senador Carlos Fernando Motoa aseguró que “el control político no se suspende” y defendió la convocatoria como parte de la labor de vigilancia del Congreso. Otros senadores críticos del decreto han coincidido en cuestionar tanto la oportunidad como la legitimidad del recurso de excepción.

En la bancada conservadora, Efraín Cepeda objetó la declaratoria al señalar que, a su juicio, “no están dadas las condiciones para este decreto de emergencia” y que no existiría un hecho sobreviniente que lo justifique; la senadora Esperanza Andrade calificó el decreto como inconstitucional por razones similares.